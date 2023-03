Mnoho přátel a známých, včetně zástupců města se přišlo v úterý po poledni do krumlovské synagogy rozloučit s onkologickým chirurgem Václavem Pechou. Bylo jich tolik, že se do synagogy ani nevešli. Za tónů klasické vážné muziky, kterou doktor miloval, všichni vzpomínali na vždy elegantního šviháka v klobouku, který měl velký rozhled, ovládal několik jazyků a rozpravy s ním posluchače obohacovaly. Jeho klobouky ho provázely i při rozloučení, stejně jako vedle katafalku nechyběly láhve vína na poslední přípitek.

Rozloučení s doktorem Václavem Pechou se odehrálo v českokrumlovské synagoze. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

MUDr. Václav Pecha zemřel 7. března v nedožitých 75 letech. Kromě svého oboru byl velký milovník vína, sommeliér a jeden z organizátorů Festivalu vína Český Krumlov. Uznávaný onkochirurg se narodil v Praze, ale druhý domov našel v krumlovském podzámčí. Po promoci dlouho pracoval v českokrumlovské nemocnici, později se stal hoteliérem.

„Byl to odborník a dobrý chlap,“ charakterizoval ho lékař nemocniční interny Jindřich Florián. „Po letech práce v nemocnici pak odešel do Prahy.“

Pět sezon Václav Pecha také působil coby klubový lékař krumlovského Slavoje, a to od postupu do tehdejší II. ČNFL. „FK Slavoj Český Krumlov v něm ztrácí lékaře týmu, který pečoval o hráče v osmdesátých letech, v době, kdy se psala zlatá éra fotbalu v Českém Krumlově,“ uvedl na facebooku FK Slavoj k úmrtí někdejšího lékaře týmu předseda klubu MUDr. Josef Žižka. „Pacienti v něm ztrácejí skvělého operatéra, onkologa, který patřil mezi špičku oboru v celé republice. Čest jeho památce.“

Václav Pecha byl jako onkolog spoluzakladatel sdružení Mamma Help, které pomáhá ženám s rakovinou prsu. Coby lékař zachránil řadu životů.

Byl rovněž dlouhé roky součástí českokrumlovského sdružení cestovního ruchu. „Pan doktor se aktivně podílel na podpoře cestovního ruchu v Českém Krumlově,“ váží si jeho práce členové sdružení. „Jeho odchod se nás všech velmi dotkl. Odešel významný onkolog, podnikatel, ale hlavně přítel mnoha z nás. Jeho elegance, skvělý humor a životní nadhled nám všem bude velmi chybět. Sdílíme ztrátu s rodinou a přáteli zesnulého a přejeme jim veškerou sílu a podporu v této těžké době.“

„Já osobně poznal pana Pechu jako majitele a provozovatele krumlovské Hospody 99, kde jsme se vídali,“ vyprávěl kolega z Festivalu vína i Sdružení cestovního ruchu Pavel Fučík. „Sblížili jsme se ale až při organizování Festivalu vína. My jsme s Mirkem Reitingerem festival založili a pan doktor se k nám připojil asi ve třetím ročníku. Byl to úžasný, velice vzdělaný člověk, který měl ohromný přehled. Při každé debatě nás obohatil filosofickými úvahami o historii i současnosti. Zajímal se o vše včetně politiky, o veškerou nepravost, která se děje na světě. Nenáviděl ji a vždy proti ní bojoval. Byl velký znalec hudby, vlastnil abonent kartu do Rudolfina České filharmonie a o hudbě dovedl krásně hovořit.“

Václav Pecha miloval humor. Spontánní radost projevil loni při desátém výročí festivalu vína, když organizátoři přinesli na pódium velkou šestilitrovou láhev sektu, kterou se chystali otevřít formou sabrage. O tom ale Václav Pecha neměl tušení, i když mu bylo divné, proč si má na Zámeckou slavnost s sebou vzít sekerku. A pak ve trojici tu láhev sektu sekyrkovou sabrage úspěšně otevřeli. „Doktor Pecha z toho měl nezřízenou radost, chytil nás kolem ramen a radostí jsme zatančili taneček. Uměl se krásně radovat ze života a všeho hezkého,“ je jedna z posledních vzpomínek Pavla Fučíka. „Byla radost se s ním potkávat.“

Po smutečním obřadu před synagogou Václava Pechu na jeho poslední cestě provázely tklivé tóny houslí Tomáše Baloga z romské kapely Cindži Renta. Václav Pecha byl, je a dále zůstává velkou osobností Českého Krumlova.