Pátek

Jaké to bylo, když babička s dědečkem byli mladí, si v pátek od 13 do 18 hodin můžete vyzkoušet v českokrumlovské Městské knihovně na stejnojmenné soutěžní rodinné hře věnované 60.–90. létům 20. století. Dozvíte se, jaké knížky se tehdy četly, s čím si děti hrály a které osobnosti lidé obdivovali.Všechny účastníky čeká malá odměna.

Své vzpomínky na důležité události minulého století studentům krumlovských škol svěřili pamětníci. V Městském divadel začíná v 16 hodin prezentace výstupů tohoto projektu.

V kulturním centru Prádelna v Hradební ulici se bude od 18 hodin promítat dokument Něžná revoluce, sestřih dokumentárních materiálů z roku 1989 a zejména z období po 17. listopadu. První kombinovaná kopie filmu byla vyrobena 28. prosince 1989.

Na stejném místě je v 19.30 vernisáž výstavy místních výtvarníků, která navazuje na stejnojmenný katalog z 90. let

Kdo má rád rockovou muziku, může v pátek na 21. hodinu vyrazit do areálu grafitových dolů do Clubu Museum Czech Underground na koncert krumlovské kultovní kapely Bratři Karamazovi.

Sobota

Sobotní program můžete zahájit slavnostním otevření dočasné expozice sektorovaného blaho-bytu nazvané „Chodbou do socíku“, a to do chodby spojující klášter a zámek. Vstupné je zdarma, volné vstupenky si ale musíte vyzvednout v Návštěvnickém centru Klášterů. Výstava se koná i v neděli a příští víkend, a to od 10 do 16 hodin.

S Tiborem Horváthem můžete navštívit známé i neznámé části areálu krumlovského pivovaru. Kapacita je omezená, rezervace v Infocentru na náměstí.

SUPŠ sv. Anežky České zve do svého ateliéru v areálu klášterů, tedy v bývalém refektáři, na divadelní představení Václava Havla Vernisáž, které začíná v 17 hodin. Uvede ho Divadelní spolek Vojan z Libice nad Cidlinou. Jde o scénické čtení nadčasové jednoaktové hry. Režie, úprava, hudební dramaturgie a výprava Jaromír Hruška. Vstupné je 30 Kč, nutná rezervace na www.ckrumlov.info/tickets.

Neděle

V neděli můžete vyrazit zdarma do Regionálního muzea (od 9 do 17 hodin) a také do Egon Schiele Art Centra (od 10 do 18 hodin).

Oslavy završí Setkání lidí dobré vůle k připomenutí 30. výročí Sametové revoluce na krumlovském náměstí Svornosti, kde mají velký koncert Chlapi v sobě s hosty. V 17 hodin se zároveň rozezní krumlovské zvony v kostelích a kaplích. A v 18 hodin na svahu Křížové hory zazáří, díky krumlovským skautům, hořící srdce.