Energoblok v Domoradicích, který dodává teplo a teplou vodu zhruba čtvrtině obyvatel Krumlova, chce v roce 2025 začít stavět a v roce 2026 spustit kotel na spalování 80 tisíc tun odpadu ročně. Starosta Přísečné Jiří Němeček, v jejímž katastru teplárna stojí, okamžitě po zveřejnění záměru oslovil specialistku na právo životního prostředí a v poslední den lhůty na připomínky poslal na ministerstvo odpověď. K záměru se pro Deník vyjádřil i krajský náměstek pro životní prostředí František Talíř.

Energoblok v Domoradicích. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

K záměru se nijak nevyjádřilo vedení Českého Krumlova, starosta o něm podle svých pondělních slov neměl ani tušení. (Do uveřejnění tohoto článku nedorazilo do redakce žádné další prohlášení radnice města k tomuto tématu, pozn. red.) „Dopis od Ministerstva životního prostředí (MŽP) přišel na začátku srpna, v kopii je vidět, že to šlo i vedení Krumlova,“ potvrdil starosta Přísečné Jiří Němeček. „Když jsem viděl, že dopis šel i jim a měli to vyvěsit na úřední desku, předpokládal jsem, že to vědět budou. Krumlovským zastupitelům jsem psal až v pátek 1. září odpoledne (v 15.26, redakce má e-mail k dispozici, pozn. red.) s tím, že bychom měli postupovat nějakými společnými kroky, v kopii jsem jim poslal i naše vyjádření pro ministerstvo. Ozval se mi ale pouze pan Šandera, jinak na něj nikdo nereagoval.“

Spalovna odpadu v Krumlově? V Domoradicích ho chtějí pálit 80 tisíc tun ročně

Přísečná o spolupráci požádala právničku Petru Humlíčkovou, která působí i na Katedře práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. „Oslovili jsme ji hned na začátku srpna. Pozvali mě ale předtím i do Carthamu, někdy v červnu, jestli se nepletu, že chtějí rozšířit výrobu a že nám to přijde poštou. A pak mě, po návratu z dovolené, přišlo oficiální oznámení záměru,“ dodal starosta. „Chtějí to postavit v rámci svého areálu, takže v konfliktu s naším územním plánem to není. Teď záměr půjde do zjišťovacího řízení, než to vypukne, my budeme dále reagovat na jednotlivé kroky. Svoláme kvůli samozřejmě i zastupitelstvo, aby mě pověřili k tomu, abych činil další kroky,“ uzavřel Jiří Němeček. Na webu města zveřejnil také prohlášení pro své spoluobčany společně s připomínkami pro ministerstvo.

Náměstek Talíř: ZEVO Vráto by mělo stačit, nechceme tu odpady odjinud

František Talíř, 1. náměstek jihočeského hejtmana, který má v gesci životní prostředí, o projektu také ví. „Momentálně to běží po linii přenesené působnosti čili státní zprávy, od které nám to chodí na vědomí, a do toho nijak zasahovat nechceme. Nicméně vzhledem k tomu, že je ve hře opravdu velká kapacita, se tomu František Talíř.Zdroj: Deník/ Radka Doležalovápatrně budeme věnovat i my. Když jsem dávali do Zásad územního rozvoje ZEVO Vráto, což bylo tuším na konci června, máme dohodu, že záměry spaloven, resp. zařízení pro energetické využití odpadů, které jsou nad 50 tisíc tun ročně, budeme ještě posuzovat v rámci ZUR. Naším politickým cílem je, aby se tu spalovaly odpady, které tu jsou produkované, a ne odpady, které se k nám dovážejí odjinud.“

Oficiálně mu informace o zveřejnění záměru přišla také na začátku srpna, od kontaktů z Krumlovska, odkud sám pochází, o záměru ale věděl už dřív a s dopisem od MŽP počítal. „Ohledně toho, že o tom vedení Krumlova nijak neinformovalo, mi, řekněme, blikají nějaké kontrolky, ale nejsem ten, kdo by to měl hodnotit,“ uzavřel.

Co bude dál?

Po oznámení záměru zveřejní Ministerstvo životního prostředí závěr zjišťovacího řízení, a to do 45 dnů (do 16. září) od zveřejnění informace, což bylo 2. 8. 2023, ve složitějších případech se to může o 25 dnů prodloužit, to by pak bylo 11. října.

V dalším kroku oznamovatel předloží dokumentaci na základě požadavků od MŽP. To může udělat obratem, ale může čekat i na různé studie a podobně a poslat ji třeba až za dva roky. Pak bude mít veřejnost i tzv. dotčená veřejnost možnost se k dokumentaci vyjádřit, a to v písemné formě ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci.