Zjednodušit schvalování restauračních a kavárenských předzahrádek plánuje město Český Krumlov. Chce tak napomoci vrácení života do ulic města po koronavirové krizi.

Město Český Krumlov prominulo poplatky za předzahrádky a zkracuje proces jejich schvalování. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

Poté, co město odpustilo poplatky za předzahrádky, přistupuje k dalšímu kroku. Má zájem na tom, aby přibylo venkovních posezení a také dá větší prostor pouličnímu umění. Proto se vedení města rozhodlo zrychlit a zjednodušit schvalování předzahrádek. Město totiž také chystá akce na tradičních i netradičních místech města. „Chceme, aby se čilý ruch do ulic vrátil co nejdříve,“ říká místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann.