Od kultury po sport. Do Českého Krumlova se i letos můžete vydat za historickými slavnostmi, hudebními festivaly, novými výstavami nebo sportovními zážitky. V kalendáři akcí je celé léto z čeho vybírat. Podívejte se na skutečně bohatou nabídku.

Slack show v Českém Krumlově - akrobatické přechody artistů na laně. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

„Mezi všemi se vyjímají historické Slavnosti pětilisté růže, které se konají každoročně v červnu. V podmanivé atmosféře renesanční doby je připraven bohatý víkendový program, který promění město v jednu velkou živou scénu,“ začíná výčet Ludmila Claussová, manažerka marketingu Destinačního managementu Český Krumlov Region, z. s. 36. ročník slavností se koná 21. až 23. června a na programu má sedm historických průvodů, rytířskou jízdárnu s exhibicemi na koních, historické trhy, koncerty, divadelní a taneční vystoupení, nebudou chybět šermíři, praporečníci či ohňová show.

Už 1. června začíná i letošní divadelní sezóna na Otáčivém hledišti v zámecké zahradě. „Nabídne celkem šest představení. V premiéře tu Jihočeské divadlo letos uvede příběh ze staré dobré Anglie Rozum a cit, diváci se mohou těšit na osvědčeného hraběte Draculu i loňskou novinku, taneční představení Egon Schiele – Autoportrét,“ vyjmenovává Ludmila Claussová.

Od 27. do 30. června bude město opět hostit mezinárodní setkání highlinerů a slacklinerů Highline Festival Český Krumlov. Účastníci dostanou příležitost přecházet výškové „lajny“ napnuté v historickém centru a návštěvníci města se tak mohou těšit na nezvyklou podívanou a oživení nebe nad Krumlovem. Doprovodný program zahrnuje workshopy, závody na rychlost a trickline závody.

Atmosféru šlechtických slavností tentokrát z osmnáctého století zprostředkuje 28. a 29. června jedinečná Barokní noc na zámku Český Krumlov. „Ta spolu se sérií koncertů různých žánrů tvoří program 38. ročníku Festivalu komorní hudby, který bude probíhat do 7. července a rozezvučí nejen prostory zámku, ale i dalších historických budov v centru města,“ přibližuje manažerka.

Vrcholem krumlovského hudebního léta bude 33. ročník Festivalu Krumlov (Mezinárodní hudební Festival Český Krumlov), který od 12. července do 2. srpna nabídne 19 koncertů na 13 koncertních místech po celém městě i v okolí. Zahajovacím koncertem oslaví festival 200 let narození Bedřicha Smetany a hned následující den přivítá operního pěvce Plácida Dominga. Na programu jsou dále komorní koncerty, barokní opery, hudba Hollywoodu či opereta. Po celou dobu festivalu, vždy od čtvrtka do neděle, je připraven doprovodný program ve Festivalové zóně v Klášterní zahradě s řadou menších hudebních vystoupení, besedami, kreativními dílnami či filmovými projekcemi.

Celým létem se prolíná také série koncertů v Pivovarské zahradě v podobě festivalu Open Air Krumlov. Odstartuje 18. května koncertem kapely Jelen, mezi dalšími hvězdami české hudební scény, které v Krumlově vystoupí, jsou David Koller s Annou K., Mirai, Lucie Bílá nebo Vojtěch Dyk. Součástí festivalu bude také historicky první krumlovský Street Food Fest.

Na své si v Krumlově přijdou i fanoušci výtvarného umění. „Těšit se mohou na nové výstavy v Egon Schiele Art Centru: první z nich nabízí průřez dílem jednoho z nejvýznamnějších a nejvšestrannějších českých umělců 20. století Jiřího Koláře, druhá představuje velkoformátové obrazy výtvarníka a hudebního skladatele Vladimíra Franze a do třetice jsou k vidění fotografie, portréty a pohledy do ateliéru Vladimíra Franze od Idy Saudkové,“ zve k návštěvě galerie Ludmila Claussová. Výstavy trvají do konce roku 2024.

Novinkou je galerijní prostor v areálu Port 1560, kde bude vystavována tvorba členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar. První z výstav, Magie otisku, představuje průřez grafickými technikami a trvá do 2. června, od 8. června ji vystřídá výstava, jež má za téma i ve svém názvu Bytosti. Port 1560 sídlí v nově zrekonstruovaném komplexu bývalého pivovaru a kromě galerie nabízí i další expozice – v bývalé varně se mohou návštěvníci seznámit s historií pivovarnictví v Českém Krumlově, podniknout exkurz do života měšťanů v 19. století či obdivovat interaktivní umělecké instalace v bývalé sladovně.

Tím však výčet akcí a možností kulturního vyžití v Českém Krumlově zdaleka nekončí. Celoroční nabídka je bohatá a pestrá a informace o ní najdete na www.ckrumlov.info.