Za jednu z posledních oáz klidu v rušném Krumlově označuje pár místních, kteří žijí v samém historickém centru města, „svůj“ vnitroblok, do něhož mají obrácená okna ložnic. Leží pár metrů od náměstí, mezi ulicemi Radniční, Dlouhá, Soukenická a Panská, a přiléhá k němu devět domů se sedmi různými vlastníky. Jedním z nich je i město samotné, resp. Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF), městské eseróčko, jemuž patří velký dům na rohu Radniční a Dlouhé. Celý vnitroblok je v majetku města.

Vnitroblok, který chce město Český Krumlov prodat firmě Smabik, s. r. o. | Foto: Se svolením autora

Diskusi ve městě vzbudil záměr rady města v čele se starostou Alexandrem Nográdym (ANO 2011) prodat celý vnitroblok, složený ze tří parcel, společnosti Smabik s. r. o., Pavla a Miroslava Hurdových, vlastníků domů s adresami Panská č. p. 21 a domu Radniční 25 a objektu občanské vybavenosti 27 (Hotel U Malého Vítka). Rada má v plánu prodej projednat na dnešním (čtvrtečním) zastupitelstvu.

Jde o tři parcely - 28/2 (84 m2), 29/2 (84 m2) a 30/2 (120 m2) – o celkové výměře 288 m2, a to za cenu 2 300 000 Kč čili za 8 000 Kč za metr čtvereční. Vnitroblok město této firmě pronajalo v roce 2001 na 49 let, smlouva je do roku 2050. Za pronájem by do té doby utržilo, jak plyne ze znaleckého posudku, který je součástí podkladů k zastupitelstvu, 2 030 000 Kč. Zůstalo by nadále vlastníkem vnitrobloku. (Více ZDE).

S prodejem nesouhlasí Zdeněk Štěpánek, soused firmy Smabik, který město neúspěšně požádal o prodej části vnitrobloku, který přiléhá k jeho domu v Panské č. p. 20. Přes vnitroblok má přístup ke sklepním prostorám, které má bezúplatně pronajaté od města na 99 let (od roku 1993). „Na pozemku, o který jsem zažádal, jsem nikdy nechtěl a nechci podnikat, jen bych rád neztratil vliv na to, co se tam může odehrávat a dít,“ píše zastupitelům. „Nehledě na to, že někdejším postupem města mi byla upřena možnost zhodnocení mého majetku a nyní by jej rád za jiné situace zhodnotil jen někdo jiný?“

Žádost společnosti Smabik, s. r. o., o prodej vnitrobloku mezi Radniční, Dlouhou, Soukenickou a Panskou ulicí v centru Českého Krumlova. Repro z podkladů pro zasedání zastupitelstva.Zdroj: Město Český Krumlov

O prodeji má své pochybnosti i opoziční zastupitel Jiří Kopal (Žijeme Krumlovem). „Pozemky značnou částí sousedí s domem v majetku ČKRF, nemůžeme vyloučit, že by zde mohl být v budoucnosti zřízen vstup na toto atrium a mohl by být využíván městskou společností nebo občany města,“ napsal zastupitelům před zasedáním. „Jedná se o pěkné a hodnotné pozemky a myslím, že takových pozemků by se naše město nemělo zbavovat. Vlastníci domů si v centru užívají ruchu a hluku až dost, dovedu si toto místo představit jako klidnou oázu pro vlastníky přilehlých nemovitostí, jistě by to bylo občany vysoce ceněno (současná nájemní smlouva ve svém dodatku na tuto zátěž pamatuje a částečně ji také ošetřuje).“

Připomíná, že pokud by město mělo o prodeji uvažovat, s přihlédnutím k dobrým mravům nelze opomenout také ostatní vlastníky nemovitostí, které ono atrium tvoří. „Ne nadarmo byly historicky pozemky rozparcelovány tak, jak je tomu v současnosti. Byli jsme na tyto historické souvislosti upozorněni i v dubnu e-mailem. Tím narážím na žádost pana Štěpánka, který podal téměř totožnou žádost o odkup v listopadu 2023, z materiálu nevyplývá, že bychom se s jeho žádostí nějakým způsobem vypořádali. To považuji za zcela nepřijatelné,“ píše Jiří Kopal.

Zdeněk Štěpánek, na jehož žádost vedení města od listopadu nijak nereagovalo a ozval se mu až krátce před zastupitelstvem referent z OSM s tím, že rada města má v plánu vnitroblok prodat firmě Smabik, dále starostovi a zastupitelům píše. „Vnitroblok původně náležel k domům č. 19, 20 a 21 v Panské ulici, v minulosti ale byly odděleny. Nebudu se k někdejším křivdám vracet, neboť chápu, že nejste jejich příčinou ani viníky. Přesto jen pro náznak jisté férovosti uvádím, že Odboru správy majetku a investic (OSM ) jsem adresoval 8. 11. 2023 žádost o koupi části pozemku (29/2), žádost naprosto identickou jako před časem spol. Smabik. Očekával jsem, že OSM nějakým způsobem zareaguje. Nečekal jsem, že opět vypracuje 10ti stránkový podpůrný materiál jako pro spol. Smabik, ale že se alespoň v nějaké správní lhůtě vyjádří. Bohužel odpověď žádná,“ podivoval se ještě v pondělí. Z úřadu mu odpověděli druhý den poté, co svůj e-mail rozeslal zastupitelům.

„Nevím jestli jde o obvyklý standard, šlo jen o nedopatření, nebo o přezíravé gesto vůči mě?“ klade řečnickou otázku v dopise, který má Deník také k dispozici. „… tlak na projednání a případný prodej přišel až v tomto volebním období, kdy je místní ODS po dlouhé pauze opět součástí městské vládní většiny. Majitel firmy Smabik z Prahy je jistý pan Hurda (vlivný člen ODS na Praze 3), správcem jeho ubytovny v Radniční ul. (dříve hotel Vítek) je pan Eliáš, t. č. předseda ODS za okres Český Krumlov. Jak jsem zmínil, ODS se stala součástí koalice a díky tomu se jeví jako příležitost takové situace vhodně využít. Třeba i s využitím místostarosty člena Městské rady pana Tomana, t. č. předsedy místního sdružení ODS za město Č. Krumlov?… Možná jen prostě příliš mnoho náhod? Podle mých informací o příslušný pozemek, původně patřící k domu, projevil svou žádostí o koupi i současný majitel domu č. p. 19 (dnes Muzeum vltavínů). Předpokládám, že také s podobným výsledkem jako se žádosti mojí. Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, máte možnost uvedenému prodeji zabránit pro jeho nevýhodnost pro Město a také pro zanedbání OSM k mé žádosti. Máte možnost uvedenému prodeji zabránit a na někdejší křivdy nevršit další.“