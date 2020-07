Cestou necestou

Tak vám nevím, co to v nás, lidském pokolení, je. Máme prázdniny, krásný čas výletů, výšlapů, výjezdů i vyplutí. Vrháme se do přírody, což je v pořádku. Někde se sice bohužel turistické cesty mění v lidské mraveniště, ale nechť. I to je v pořádku. Pokud ovšem výletníci pochodují, šlapou a sedají či lehají tam, kde to nevadí. Jenomže někteří si prostě musí cesty zkracovat a vydupávat nové bez ohledu na to, že ten pracně vybudovaný chodníček vede tudy, kde květeně a živočichům nejméně vadí a navíc je tam i pro naše větší pohodlí a bezpečnost.

Zuzana Kyselová - váš člověk v Deníku. | Foto: Deník / Redakce