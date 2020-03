V důsledku aktuální situace v příjezdovém cestovním ruchu spojené s rušením rezervací v jihočeských hotelech, omezuje Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) své nejbližší plánované veletržní aktivity. Ruší svou účast na březnovém veletrhu v Pasově a dubnový Travelfest v Českých Budějovicích. Finanční prostředky, původně plánované na tyto akce, budou využity na financování nové kampaně zaměřené na domácí cestovní ruch a blízké trhy.

„Neměli jsme na výběr. Nikdo totiž další vývoj situace nedokáže odhadnout. Jaká omezující opatření při cestování či návštěvě hromadných akcí, navíc s mezinárodní účastí, nás čekají? Jak budou reagovat návštěvníci? Nebudeme nakonec na veletrhu sami? Podobných otázek je spousta? Odpověď žádná. Odpovědnost za efektivitu hospodaření s rozpočtem organizace zůstává. Nejsme panikáři, ale ani volnomyšlenkáři. Výsledkem je toto mé rozhodnutí,“ okomentoval kroky Jihočeské centrály cestovního ruchu její ředitel Jaromír Polášek.

Připomněl, že důležitým faktorem při rozhodování byl aktuální pokles zahraničních návštěvníků a z toho nově vyplývající potřeba dalších investic do zintenzivnění marketingových aktivit zaměřených na domácí návštěvníky. „Každý zřejmě zaznamenal, s jakým poklesem tržeb se už nyní potýkají hoteliéři a další ubytovatelé v regionu. My jim musíme pomoci, a to bezodkladně s tím, jak tyto ztráty eliminovat, či alespoň minimalizovat,“ zdůraznil Jaromír Polášek. „Zároveň však mají Češi zarezervované termíny dovolené, a my jim chceme nabídnout alternativu k zahraničním pobytům“, dodal Jaromír Polášek.

V cestovním ruchu přímo i nepřímo podnikají a jsou zaměstnány v regionu desítky tisíc lidí. O tržby přicházejí obchody, restaurace, sportovní zařízení, památky, čerpací stanice, dopravci a další služby. „Přínos cestovního ruchu pro tuzemskou ekonomiku je dlouhodobě podceňovaný. Důsledky jeho dramatického propadu by nás mohly nyní velmi nemile překvapit. My se snažíme dělat maximum pro to, aby k němu nedošlo, nebo přesněji, aby k němu došlo v co nejmenším rozsahu,“ konstatoval Jaromír Polášek.

Pro ilustraci. Z údajů agentury CzechTourism vyplývá, že v roce 2018 utratili turisté v ČR celkem zhruba 300 miliard korun, v multiplikaci více než 600 miliard. Celkové přínosy pro veřejné rozpočty, tedy státní rozpočet, zdravotní pojišťovny, rozpočty krajů, měst a obcí, dosáhly 120 miliard korun. Roční výdaje veřejného sektoru na přímou podporu cestovního ruchu přitom ve stejném roce činily cirka 1,5 miliardy korun, tedy pouze 1,25 procenta příjmů.

Prvním opatřením JCCR, které jí umožní přesunout část prostředků na aktuální potřeby cestovního ruchu v regionu je zrušení akce Jižní Čechy hostem v Pasově 2020, která se měla konat 19. až 29. března v centru bavorského Pasova a na tamním výstavišti v rámci mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Passauer Frühling 2020.

Jako hlavní organizátor veletrhu cestovního ruchu Travelfest 2020, který se měl uskutečnit ve dnech 24. – 26. dubna na českobudějovickém výstavišti v Českých Budějovicích současně rozhodla JCCR o úplném zrušení letošního ročníku. Vzhledem k provázání s jarním Gastrofestem se tak po dohodě s organizátorem Vladimírem Tůmou ruší letošní ročník celého Travel&Gastro. Vyloučena je tak možnost posunutí akce na pozdější termín. Další ročník Travel&Gastro se tak uskuteční až příští rok.

„Naopak dojde k rozšíření programu odborné konference cestovního ruchu TRAVELCON 2020, která se uskuteční v plánovaném termínu 23. a 24. dubna v pavilonu Z na výstavišti v Českých Budějovicích. Konference bude doplněna o vlivy aktuálních globálních změn v odvětví cestovního ruchu na jeho další vývoj,“ doplnil Jaromír Polášek.