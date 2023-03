Charita pomáhá lidem, kteří se o sebe sami zcela nedokážou postarat, to znamená zdravotně handicapovaným a seniorům, ale také se prostřednictvím nízkoprahových klubů věnuje dětem v jejich volném čase. Pořádá také různé sbírky včetně Tříkrálové a pomáhá všem, kteří to potřebují. Její pracovníci jsou významnou pomocí, díky jejich terénní práci mohou ne zcela samostatní lidé dál žít ve své domácnosti a prostředí, na které jsou zvyklí.

Kolektiv lidí, kteří svou práci vnímají jako poslání, vede ředitelka Charity Kaplice Ivana Žáčková.

Proč se slučuje Charita Kaplice a charitou Český Krumlov?

Tento krok je v souladu s plánem Diecézní charity České Budějovice, který předpokládá, že se budou charity slučovat tak, aby kopírovaly současné vikariáty. Nyní tuto vizi naplňujeme a podnikáme kroky tím směrem. Já mám na starosti Charitu Kaplice od roku 2012 a již dva roky také Charitu Český Krumlov. Obě charity se budou slučovat na konci března.

Co to pro Charitu Kaplice a její klienty znamená?Naši klienti z Kaplicka, tedy z území spadajícího pod obec s rozšířenou působností (ORP) Kaplice, mohou být klidní, pro ně se nic nemění. Budeme se nyní snažit rozvíjet sociální služby i na Krumlovsku v místech, kde žádná sociální služba nepůsobí. První krůček jsme k tomu udělali loni v říjnu, kdy jsme rozšířili naši terénní sociální rehabilitaci i za ORP Kaplice.

Museli jste kvůli tomu navýšit počet pracovníků?

Zatím ne, protože terénní formu pomoci provádějí kolegové z Kaplice, v Krumlově já sama. Na Krumlovsku poskytujeme pouze sociální rehabilitace v terénní formě. V Charitě celkově sociální služby zajišťuje tým 23 lidí, převážně žen, ale jsou mezi nimi i tři muži. Jsou to velmi šikovní, akční lidé, bez nichž se charita neobejde. Klobouk dolů před nimi. Třeba jenom tříkrálová sbírka – málokdo si dovede představit, co vše je pro ni potřeba udělat, kolik času a energie je nutné sbírce věnovat, co vše za ní stojí, ale ten výsledek pokaždé stojí za to. Už roky z Tříkrálové sbírky podporujeme osoby v nouzi, v krizi, při humanitárních katastrofách a podobně.

Pořád ještě svou pomoc poskytujete také ukrajinským uprchlíkům?

Uprchlíkům z Ukrajiny jsme pochopitelně také pomáhali. Na krajském úřadě pro ně máme zaregistrovanou veřejnou sbírku a vyhlásili jsme i sbírku přímo na pomoc ukrajinským uprchlíkům ORP Kaplice. Tam jsme získali zhruba 27 000 korun. Pomohli jsme dětem z Ukrajiny ve velešínské škole, zaplatili jsme jim výlet a poznávací zájezd, vstupné a podobně. A také jedné paní ubytované v kaplickém domě s pečovatelskou službou, která na tom zdravotně nebyla dobře a nemohla vykonávat běžné činnosti. Té jsme například do bytu koupili pračku.

V Českém Krumlově jsme pro ukrajinské uprchlíky prostřednictvím městského úřadu uspořádali sbírku elektrospotřebičů, kterými se pro ně dovybavovala krumlovská bydlení. Také jsme je vybavili hygienickými a čistícími prostředky. V současnosti se na nás již nikdo z Ukrajinců s prosbou o pomoc neobrací. Dotazovala jsem se na to několikrát i na sociálním odboru v Kaplici, ale žádnou žádost tam nemají.

Právě se vracíte z Kájova, spolupracujete v rámci diecézní charity také s řádovými sestrami z Kájova?Spolupracujeme úzce s vikariátem, s panem vikářem a kněžími, tím pádem i s řádovými sestrami, konkrétně se sestrou Karmelou. Dnes jsem se v Kájově zúčastnila mše. Pak jsem oslovila sestru Karmelu, jestli by se stala členkou rady Charity Český Krumlov. K mé radosti na to kývla, je to od ní milé.

Jaké plány má Charita Český Krumlov na tento rok?

Žádné velké akce nechystáme. Budeme se držet toho, co umíme. Novinkou ale je, že jsem na dohodu přijala dvě osoby do pozice fundraiser (osoba, která se snaží získat podporu, zejména finanční, pro neziskové organizace na obecně prospěšnou činnost, pozn. red.). Jsou to dvě dámy, které mají dobré nápady. Nyní jsem tyto dvě nové kolegyně vzala do našich služeb, aby poznaly práci s dětmi v nízkoprahových centrech, a sociální rehabilitaci. Také si vyzkoušejí pečovatelskou službu. Mám z nich zatím dobrý pocit.

Čekají nás také prodeje výrobků klientů, které vytvářeli na Velikonoce. Právě zahajujeme soutěž mezi dětmi v kaplických školách a našich nízkoprahových centrech. Budou malovat nebo tvořit na téma - jak vidí svět za sto let. Vítězná díla budou vystavena a oceněna. Takže fundreiserky budou shánět pro děti dárečky.

Na co se letos těšíte?

Asi na sloučení charity a jak to bude vypadat. Co si budeme moci dovolit, co budeme moci udělat, jak bude vypadat Komunitní plán Krumlova, jestli se v něm najde něco pro nás, co bychom mohli jako poskytovatel sociálních služeb dělat. Zatím si to moc neumím představit, tak jsem zvědavá. V průměru se jako charita staráme o 115 klientů. Gró naší činnosti tvoří, jak navzdory opačným názorům jasně ukázalo období pandemie covidu, donášková služba obědů.

Potěšilo mě, že si na nás udělal čas nový starosta Krumlova, kterého jsem pozvala na návštěvu, aby se s Charitou Kaplice a Krumlov seznámil. Fajn jsou i lidé na městském úřadu, kteří nás podrželi a díky tomu v Krumlově dál sídlíme v budově "ZUŠky" v Kostelní ulici. Pozvala jsem k nám také nové vedení kaplické radnice. Oba místostarostové rovněž přišli, ale vůbec se jim nezamlouvalo, že se Charita Kaplice přejmenuje na krumlovskou. Měli obavu, že klienti z Kaplicka v důsledku toho budou ošizeni. Nic takového nehrozí. Stálo mě to hodně vysvětlování.