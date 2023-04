Již po čtrnácté si mohli milovníci kvalitní hudby vychutnat tradiční charitativní Koncert pro Andu a dobrovolným vstupným tak i přispět na dobrou věc. Koncert rozezněl sál v Loučovicích v závěru března.

Koncert pro Andu se konal v Loučovicích. | Foto: Monika Slabihoudová

Až do začátku covidové pandemie se koncerty konaly ve Vyšším Brodě. Letošní ročník už je ale druhý, co se koná v kulturním domě v Loučovicích. „Pro nás to znamená rozšíření kulturní nabídky v obci a jsme rádi, že kulturní dům je využíván a dělá radost lidem. A samozřejmě pro tuto akci ho naše obec organizátorům zapůjčila zcela zdarma,“ uvádí Jan Kubík, starosta obce Loučovice.

O kvalitní zábavě vypovídá i fakt, že rok od roku si koncert oblíbí více a více lidí. Každý ročník je zážitkem i pro ty, kteří se na koncertě podílí již tradičně. „Vždycky to bylo perfektní, lidé jsou úžasní, vybrala se vždy spousta peněz a každý ročník je lepší a lepší. Covid nám to sice zastavil a dva roky jsme si počkali, ale věřím, že celá akce je opět v plné síle a že se na ní sejde mnohem více lidí. Pro mě je to opravdu velká čest tady být, protože jsem znal velice dobře Andy, kamarádku, která to dala tehdy se svým tatínkem dohromady a je to pro mě srdcovka, protože já osobně jsem takový cíťa, takže pro mě je to opravdu velká chvíle pro to pomoct ostatním lidem. Velmi hodně to prožívám,“ komentuje koncert Josef Bigi Bigas, moderátor večera.

První ročník charitativního koncertu se měl konat pro dívku Andu, která trpěla zákeřnou nemocí, sarkomem kosti. Všechny si získala svým optimismem a úsměvem na tváři, i když už věděla, že je vážně nemocná. „Bylo to strašně veselá, optimistická dívčina a bojovala o život statečně, ale bylo vidět, že to je předem prohraný boj. A přesto, že byla téměř v koncích, tak stále rozdávala radost. Tatínek, který věděl, že to není úplně dobré, se snažil s ní být co nejdéle a přestal chodit do práce. My muzikanti jsme si říkali, jak jen bychom mohli podpořit tu skvělou holčinu a její rodinu, tak jsme si řekli, zahrajeme, vybereme nějaké peníze a umožníme jim ještě si užít toho života. Bohužel se stalo to, že před tím plánovaným koncertem, se kterým Anda souhlasila a těšila se, jak bude tancovat na vozíku, tak týden před koncertem Anda zemřela,“ vzpomíná se slzami v očích Vladislav Čížek, organizátor charitativního koncertu.

První ročník koncertu tak poznamenala velmi tragická okolnost a nastalo rozhodování, zda je vůbec vhodné jej uspořádat. „My jsme se rozhodovali, jestli tedy ten první ročník uspořádat nebo ne. Ale Anda byla tak skvělá, optimistická a veselá, že jsme si řekli ne, ona by určitě chtěla, aby se koncert konal. Tak jsme se rozhodli, že vybrané peníze z dobrovolného vstupného budeme každoročně dávat na dětskou hematoonkologii budějovické nemocnice, kde se právě v těch posledních dnech Andy života o ní skvěle starali,“ dodává Vladislav Čížek.

Vystupující kapely, moderátor, zvukaři a všichni pořadatelé se podíleli na koncertě bez nároku na honorář nebo náhrad za dopravu. Takto bezplatně akci podporuje velké množství lidí. „Tuto akci podporuje velká spousta lidí a nejen muzikantů. Předně bych chtěl poděkovat obci Loučovice, protože nám poskytli již podruhé kulturní dům zcela zdarma, za což jsme velice rádi, neboť ve Vyšším Brodě už to nebylo z provozních důvodů možné pořádat. A také nemalá pomoc přichází od mého kamaráda Jaroslava Marka, který provozuje taxislužbu. A právě proto, že koncert nemůže už být ve Vyšším Brodě, tak vozí lidi z Vyššího Brodu zcela zdarma na tuto akci a zpět,“ děkuje Vladislav Čížek

Výtěžky z koncertu se v jeho počátcích pohybovaly okolo dvaceti, třiceti tisíc korun. Částky ale postupně rostly a v loňském roce se na koncertě vybralo rekordních 72 571,- Kč pro dětskou hematoonkologii v českobudějovické nemocnici. „Nejen pro nemocnici, ale spíše pro náš pracovní tým a děti, které prochází naší péčí, je to podpora, která je vyjádřena hlavně sympatií těch, kteří chtěli něco věnovat pro nás a my si toho vždy vážíme, že na nás a naše nemocné děti někdo myslí,“ vysvětluje MUDr. Pavel Timr, lékař Dětského oddělení hematoonkologie Nemocnice České Budějovice.

Samotná léčba je velmi nákladná a hradí ji zdravotní pojišťovna. Důležité jsou ale i další položky, které mohou léčbu podpořit a zkvalitnit život nemocným dětem a jejich rodinám. „Jsou to prostředky pomáhající dodržovat náročný režim, který musí při nízkém počtu bílých krvinek pacienti dodržovat, aby jejich imunita nebyla napadena. Některé prostředky tak jdou na desinfekci nebo kvalitní jídlo,“ komentuje použití vybraných peněz MUDr. Pavel Timr.

Důležité jsou hlavně malé dárky, které dokážou rozveselit dětskou mysl, například na oslavu narozenin a třeba také zvelebení lůžkového oddělení. Koncert pro Andu není však jen charitativní pomocí nemocným dětem, je i připomenutím, jak si vážit vlastního zdraví a spokojenosti. „Ten koncert vždy svolá tolik lidí dohromady a oni, aniž by si to uvědomovali, tak zde mají najednou dobrou náladu a je tady perfektní muzika. Myslím si, že tohle, kdyby Anda věděla, tak by měla velkou radost. Všichni ti, kteří tady jsou, a to je to moje poselství, by si mohli uvědomit, že být zdravý je dar a že děti, pokud onemocní tímto maligním onemocněním, tak se nikdy proti svému zdraví neprovinily. To je tak, že to u někoho prostě může nastat,“ dodává lékař Pavel Timr.

Na letošním 14. ročníku vystoupila tradičně dívčí kapela z vyšebrodské základní umělecké školy Siskin’s, dále Jiří Shellinger Memory Band, autorská vyšebrodská kapela Magma, českobudějovičtí Seven a celou akci zakončila hornoplánská kapela Harvestor. Výtěžek z koncertu se drží laťky nastavené v loňském roce a činí 72 000,- korun.

František Fazekas