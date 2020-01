Necelé dva týdny je od neděle zavřená horská chata na Kleti. Provozovatelé oznámili, že uzavírka potrvá do pátku 16. ledna.

Horská chata Kleť. | Foto: Tomáš Kysela

Otvírací doba od 17. ledna bude tradiční, tedy v pondělí a úterý zavřeno, od středy do pátku bude otevřeno od 10.30 do 17.00 a o víkendech od 9 do 17 hodin.