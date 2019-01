Český Krumlov – /OBRAZEM/ Pohár za první místo si z celorepublikové soutěže v Ledči nad Sázavou přivezla taneční skupina Chickos kokos při krumlovském domě dětí a mládeže, která vznikla teprve v říjnu loňského roku a tvoří ji holky a kluci od šesti do čtrnácti let.

Děti svým výkonem překvapily i trenérku Gabrielu Wolfovou. „Daly do toho neskutečnou energii, bylo na nich vidět, že tančí srdcem," pochválila je. „Získaly už stříbrný pohár v Power of Dance v Budějovicích, to je také celorepubliková pohárová soutěž."

Někteří členové skupiny jsou úplní nováčci, začali tančit až v říjnu, jiní už se tanci věnují delší dobu. Na tomto kurzu se učí choreografie, s nimiž pak vystupují a soutěží.

„Já tančím od čtyř let," svěřil se jedenáctiletý tanečník break-dance Daniel Vališ z Českého Krumlova. „Myslím, že jsme vyhráli hlavně kvůli celkovému projevu, byli jsme hodně aktivní."

„Vystoupení bylo skvělé, podle mě jsme se porotě líbili, že jsme do toho prostě dali všechno," přidala se Anna Pradeniaková z Dolního Třebonína. „My už tančíme dva roky, jsme spolužačky," doplnila ji Kateřina Wernerová z Českého Krumlova.

Marta Wernerová, maminka Katky, dětem na trénink přinesla za odměnu dort. „Měli jsme obrovskou radost, velká pochvala ovšem patří i Gábině, je skvělá."