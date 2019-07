Vystoupili jste v Českém Krumlově, jaký máte vztah k jižním Čechám?

František Táborský: Já miluju jižní Čechy!

A chata u Písku? Existuje opravdu chata u Písku? (pozn.red.: Text písně Až nebudu)

Michal Malátný: Ne, ne, ne, právě, že my nikdo nejsme z jižních Čech, takže nemáme ten srdceryvný vztah, ale jižní Čechy máme rádi, obzvláště Český Krumlov. Zřejmě jsme v něm ještě nevystupovali, právě jsme se o tom bavili.

Jak hodnotíte atmosféru koncertu?

Pokud to byla premiéra, tak byla skvělá. My jsme byli nadšení, protože lidé byli bezvadní. Skvěle se nám hrálo a jsem moc rád, že i naše předskokany (pozn.red.: Eddie Stoilow a IMT Smile) tak vřele přijali.

Proč jste si vybrali právě slovenskou kapelu IMT Smile?

Michal Malátný: Protože jsou na Slovensku jednou z nejlepších kapel, ale v Čechách je moc lidí nezná. Jsou dobří a podle mého názoru by je mělo znát více lidí. Proto mě moc potěšilo, že na ně lidé tak pozitivně reagovali. Zpívá úryvek z písně Ľudia nie sú zlí a nadšeně dodává: „Lidé to zpívali, jako kdyby to znali.“

Jak moc je náročné být frontman nejúspěšnější české kapely, zároveň natáčet nové CD, zkoušet s kapelou a do toho koncertovat a zároveň být tátou od rodiny?

Michal Malátný: Přijde mi to jednoduché, protože tohle jsem si vždy přál. Když jsem dokončil vysokou školu, tak jsem si říkal, že teď začne „ten“ život. Mám pocit, že jsem 45 let makal, abych si to teď mohl užít. A já si to právě teď s touto kapelou užívám.

Kapela: I pro nás je to splněný sen.

Lukáš Pavlík: Já jsem ve 12 letech byl s rodiči na pražském Výstavišti na veletrhu hudebních nástrojů. Šli jsme se podívat na nové bubny a slyšel jsem hrát nějakou kapelu. Líbila se mi. Odvětil jsem, že bubny počkají, ale kapela odehraje. Bylo to zhruba v roce 1995/1996. Takže je to i můj splněný sen.

Jan Steindörfer: Já jsem byl na koncertě ve 13 letech a je to rovněž můj splněný sen.

V písni Víno zpíváte, že máte rád slunce, víno a nekonečný vinohrad, co ve skutečnosti máte rádi?

Michal Malátný: To je dobrá otázka a chtěl bych, abyste se zeptala všech členů kapely, protože naše nová deska se bude možná jmenovat Všechno, co mám rád.

Lukáš Pavlík: Život, bubny, film Cena za štěstí, koupel… I svou rodinu, domov a kamarády.

Michal Malátný: Zelenou trasu metra A, Evu Olmerovou, dýni Hokkaido.

Jan Steinsdörfer: Herbie Hancocka (jazzový hudebník), Ricky Gervais (stand-up komik) a Chinaski.

Tomi Okres: Odkedy hrám v Chinaski, tak mám rád letiská. Pretože keď letím z Prahy do Košíc, tak je to najkratšia cesta, ako sa dostať domov. Životnú slobodu, v tom zmysle, že nie som nikde viazaný pracovnou dobou. Milujem muziku. Muzika je prostě droga. Keď nemám v ruke každý deň gitaru, tak som nervózny.

František Táborský: Hokej, Christian Bale (herec), Peaky Blinders (seriál).

Čeho, případně koho si ve svém životě vážíte a za co jste rád?

Michal Malátný: To je těžká otázka (zamýšlí se). Měl jsem jako dítě /jinoch/ ideál, že v životě neudělám nic jenom pro peníze. Tak jsem pyšný, že se mi to opravdu podařilo. Nikdy jsem nic neudělal jenom pro peníze, vždy za tím bylo něco, co vás trochu zajímá, baví, vzrušuje nebo jen proto, že prostě chcete.

Vaše nové CD je nejočekávanější album roku 2019. Jaký se domníváte, že má potenciál? Půjdete ve starých šlépějích, či se bude album ubírat zcela jiným směrem?

Michal Malátný: Půjdeme ve starých šlépějích, protože nic jiného než tři akordy na kytaru hrát neumíme. Ale protože máme už rok novou sestavu, tak se to tam samozřejmě odrazí. Všichni členové jsou schopni napsat nové písně. Myslím si tedy, že to budou Chinaski, ale budou zcela jiné, protože jsme jiná kapela, jiného složení. Musím říct, že mě to hrozně baví. Je to obrovská změna, ale chtěl bych, aby byla co nejméně slyšet.

Koncem roku 2017 kapela prošla výraznou reorganizací. Nyní sestává z dvou původních členů Michala Malátného a Františka Táborského. Novými členy se stal bubeník Lukáš Pavlík, baskytarista a rodák z Košic Tomi Okres a klávesista Jan Steinsdörfer. Toho již fanoušci Chinaski znají z podzimních halových koncertů (např.: 11. listopadu 2017 v Budvar Aréně). V nové sestavě bylo možné Chinaski spatřit na Výstavišti v ČB v loňském roce, kde vystoupili v rámci Létofestu. K vidění budou také na festivalech Přehrady Fest.

Lada Sojková