Dezorientační běh Chlu-Chlu, už při zahájení příprav sliboval, že překoná již tak úspěšný loňský ročník, protože organizátoři z Chlumu a Chlumce v čele s Romanem Bláhou, Michalem Opekarem a Janem Mojžíšem se rozhodli charitativní podtext celé akce věnovat rodačce z Chlumu u Křemže Báře Šebelkové.

Bára Šebelková pět let trpěla onemocněním zvaným Plicní hypertenze (vysoký tlak v plicích). Toto onemocnění není možné vyléčit, lze ho pouze potlačit léky. Onemocnění je smrtelné. Tři roky byla závislá na pumpě, která dodávala lék katetrem až do srdce. Nezvládala chodit už ani po rovině a byla pouze na lůžku. Pak dostala svou druhou šanci v podobě vhodného dárce plic. Byla odtransplantovaná ve FN Motol a začala boj o nový život. Po transplantaci nastaly velké komplikace. Po 12 dnech v umělém spánku se nakonec povedlo zachránit pouze jednu plíci. Bára je, ale statečná holka a říká: „Každý den beru jako veliký dar a snažím se užívat si jej jak jen to jde. Po transplantační léčba a rehabilitace jsou finančně náročné a měsíční doplatky za léky jsou vysoké. Moc děkuji Chlumákům, že navrhli běh uskutečnit právě pro mne.“

Účastníci závodu měli možnost přispět formou dobrovolného startovného přímo na startu nebo na účet sdružení „Chlumáci“. Na účet přispívali i dárci, kteří se závodu nezúčastnili a zasáhl je příběh osmnáctileté Báry.

Na startu se v sobotu 18. května ve 13.15 v Chlumu u Křemže sešlo neuvěřitelných 132 závodníků, kteří v různých kategoriích vyběhli, vyšli či vyjeli na trasu z Chlumu u Křemže do Chlumce. Volba běžecké trasy byla zcela individuální a bylo na každém, zda zvolí most ve Zlaté Koruně nebo brodění přes řeku. Nejrychlejší běžci, kteří již dobře znají trasu z minulého ročníku, se v cíli objevili zhruba po neuvěřitelných čtyřiceti minutách. Někteří borci zvolili i variantu přiblížení se k cíli vlakem.

Závod byl ukončen v 18 hodin a byla předána ocenění v těchto kategoriích: v kategorii běhna zvítězila Lucie Znachorová, na druhém místě se umístila Radana Kubešová a na třetí místo obsadila Denisa Postlová, v kategorii muži se na třech prvních místech umístili Marcel Prais, Václav Bauer a Roman Bláha. Další kategorie cykložena a cyklomuž obsadili tito borci Kačka Nováková, Jitka Čížková a Martina Ferebauerová, Jan Kándlík, Michael Čený a Tomáš Čížek. První místa v kategorii pro rodiny „rodinné kolo“ obsadili Křívánkovi, Kučerovi a Hodovi a v kategorii „rodinná procházka“ zvítězili Langovi, druzí Alena Švepešová a Pavel Kroupa a třetí Postlovi.

Všichni již však netrpělivě čekali na vyhlášení toho nejdůležitějšíhího – a to kolik se vybralo pro Báru – všichni byli překvapeni, protože výtěžek z celé akce činil neuvěřitelných 141 645 Kč.

Nejvyšší cenu předali Báře Šebelkové ještě s drobnými upomínkovými předměty starosta městyse Křemže Ing. Josef Troup, místostarosta obce Chlumec Ing. Jan Mojžíš a zástupci sdružení „Chlumáci“ Roman Bláha a Michal Opekar.