Spolek vznikl v červnu roku 2017, aby probudil obyvatele poklidné vísky ke společenskému životu. „Domluvil jsem se s kolegou Romanem Bláhou, že vytvoříme partu lidí a přátel, protože pořádat takové akce je o partě,“ zavzpomínal na začátky Michal Opekar. „Rozhodli jsme se naplánovat a pořádat akce pro děti, přátele i veřejnost v průběhu celého roku. Momentálně je to šest stěžejních akcí. Není to ale jenom o společenském a kulturním dění, ale máme i další aktivity. Třeba lyžařský vlek v Podlazí a svůj mládežnický ski klub, kde se věnujeme zhruba 25 dětem.“

Mládež Ski klubu Chlumáci.Zdroj: ChlumáciVe spolku je na přípravu těchto aktivit kolem patnácti lidí, i tak je činnost časově velmi náročná. „Nejvíce času nám zabírá naše největší akce Staročeská pouť, která nás stojí strašně úsilí,“ přiblížil Michal Opekar. „Navíc veškeré akce jsou zdarma nebo za dobrovolné vstupné. Takže jsme závislí na našich obchodních partnerech a snažíme se hledat sponzory, aby ty akce byly lepší a lepší a přinášely radost.“

Chlumáci zvou:

- 19. března bude Biatlon na blátě v areálu Na Cihelně

- 14. května charitativní běh Chlu-Chlu

- 6. srpna Saročeská pouť v Chlumu

- 3. září Loučení s létem na Žabáku v Chlumu

- 1. října Októbr fest

- 3. prosince Advent v Chlumu s rozsvěcením stromku

A s činností spolku se nutně pojí i to, že Chlumáci neváhají přiložit ruku k dílu. Třeba v uplynulých dnech jste mohli na návsi v Chlumu obdivovat betlém, který vznikl v roce 2020 v rámci zahájení adventu spojeného se zpěvem koled a rozsvícením vánočního stromku. Postavy do betléma namalovala kreslička Jana Tondrová, jedna parta vyrazila do lesa na bukové klestí na plot, druhá se pustila do výroby. Vše se odehrávalo v truhlárně Rosti Houšky a ještě ten den odpoledne byl betlém hotov. Elektřinu, aby se betlém neutápěl ve tmě, zapojil Honza Kříž. A podobně to funguje se vším.

Báru přijely na ChluChlu podpořit stovky lidí

Akce Chlumáků jsou opravdu nápadité. Březnový biatlon pro děti i dospělé je běh na lyžích všeho druhu. Po trávě, blátě, kamenité cestě, asfaltu, zkrátka po všem, co je na trase, jenom ne na sněhu. Střelba ze vzduchovek nechybí, ale předtím do sebe musí dospělý závodník či závodnice šoupnout sklenici piva. Biatlon je velmi populární a není při něm nouze o retro závodní úbory. Květnový běh Chlu-Chlu je charitativní. „Běží se z Chlumce do Chluma a naopak. Každoročně se ten směr mění, letos to vychází na start vChlumci,“ řekl Michal Opekar. „To je orientační, spíše dezorientační, běh kolem Dívčího kamene.“

Dezorientační běh Chlu-Chlu.Zdroj: Deník/Zuzana GabajováChlumáci se také v rámci svého Ski klubu starají o bílé běžkařské stopy. „Připravujeme dva okruhy,“ přitakal Michal Opekar. „Jeden vede z Chluma na Brloh, druhý z Chluma na Holubov a Krasetín. Je na to docela ohlas, lidé si to pochvalují. Takže teď o Vánocích byli lidé spokojení, že stopy byly vytvořeny i udržovány. Má je na starosti Roman Bláhů a připravuje je velice pečlivě. Jakmile napadne sníh, tak čtyřkolka vyjíždí.“

Chlumáci se tedy mají celoročně co ohánět. „Chtěl bych poděkovat všem, kdo nás podporují. Máme velikánskou podporu městyse Křemže, děkujeme hlavně starostovi, za jeho přístup a pochopení, bez toho bychom to vůbec nemohli pořádat. Další díky patří našim velice tolerantním manželkám, protože činnost pro spolek nám zabírá spoustu času. A samozřejmě velký dík patří celé partě spolku Chlumáci.“