Rána jak z děla zaduněla ve čtvrtek 18. dubna nad ránem v klidné vesničce mezi Husincem a Vlachovým Březím, v Chlumanech. Do jednoho z nejhezčích domů v obci narazilo auto. Dům je vážně poškozen.

Zničený dům v Chlumanech. | Video: Deník/Jana Vandlíčková

Stavení se sedlovou střechou a ozdobným malováním chybí po čtvrtečním nárazu od osobního auta velká část čelní zdi. Prachatická policejní mluvčí Martina Joklová potvrdila, že dopravní policisté nehodu šetří od čtvrtečních v ranních hodin. „O ničem jsem nevěděla, zkontaktoval mě až statik, který přijel na místo dnes dopoledne zhodnotit, jak na tom dům je,“ uvedla chlumanská starostka Jana Marešová.

Majitel objektu Josef Lácha o nárazu auta ani nevěděl. Místo, kde k nárazu došlo, není naštěstí v obytné části domu. „Máme tam sklad zemědělské techniky. Takže ta spadlá zeď zavalila nějaké stroje. My spíme na jiné straně domu. Vzbudil mě otec se slovy: Pojď se podívat, to jsi ještě neviděl,“ popsal ranní probuzení majitel zničeného objektu v Chlumanech s tím, že ve chvíli, kdy přišel událost okouknout, už na místě operovali záchranka, policisté i hasiči. Ještě ve čtvrtek odpoledne Josef Lácha neznal hodnocení statika. Teprve v pátek škody ohodnotí likvidátor pojišťovny. Podle jeho výroku rodina začne v dalších dnech pracovat na opravách čelní zdi a části střechy.

Lidé v obci předpokládají, že se havárie stala vinou vysoké rychlosti. „Padesát tady asi to auto nejelo. Štěstí je, že se nikomu nestalo nic vážného,“ hodnotí. Majitel domu závěrem jen smutně podotkl: „Není to poprvé, ale tentokrát je to fatální.“

Mluvčí policie Martina Joklová nepřizpůsobení rychlosti potvrdila a upřesnila, že šlo VW Golf, který mlaldá žena řídila bez řidičského oprávnění. „V autě byly ženy dvě, obě záchranáři převezli k dalšímu ošetření do nemocnice,“ uvedla Martina Joklová. Potvrdila také informace z místa nehody, že řidička byla pod vlivem alkoholu. „Kolegové jí naměřili necelé promile alkoholu,“ uvedla.