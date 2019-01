Chlumec - Chlumec je sice malá obec, ale plány má velké. A Chlumečtí už je také uskutečňují.

Nové zázemí pro návštěvníky sportovního centra. | Foto: archiv obce Chlumec

Samotnou obec Chlumec, do jejíhož katastru patří pouze osada Krnín, rozšířila nejenom nová zástavba, ale také areál, který by jim jinde mohli závidět. Za vsí vzniká, nebo lépe řečeno už vzniklo, centrum sportu a zábavy Věncovna Chlumec.



Tvoří ji plochy na rozmanité druhy sportů a nově také klubovna. „Multifunkční sportovní plochu jsme vybudovali v první etapě," řekl starosta Chlumce Petr Bürger. „Doplnili jsme ji parkovou úpravou, lavičkami a také ohništěm. Je to místo, kde pořádáme dětský den, stavění májky a podobně."



Sportoviště tvoří tenisový kurt, dva volejbalové kurty a hřiště na streetball a fotbal. A nyní k nim přibylo zbrusu nové zázemí. Čili zděná budova s pergolou za zhruba 900 000 korun. „Na necelou polovinu jsme dostali dotaci z Místní akční skupiny Blanský les," doplnil místostarosta Jan Mojžíš.



V interiéru jsou toalety, sprcha, skladiště a malá klubovna. „Na stavbu klubovny jsme použili zdivo, kámen a dřevo," řekl Petr Neškodný z Chlumce, který nad stavbou držel dozor. „Zkrátka materiál, který je na venkově k mání, aby stavba vhodně zapadla do krajiny." Klubovna už je hotová a tento týden bude předána obci.



Plány do budoucna mají Chlumečtí smělé. „Chtěli bychom ještě sportoviště pokrýt umělým travnatým povrchem a areál vybavit osvětlením," prozradil Jan Mojžíš. A to není všechno. „A také tu chceme postavit pódium pro divadlo, které se tu v minulosti hrávalo. Tuto tradici bychom chtěli obnovit."