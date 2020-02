Například v Mateřské škole Tavírna v Českém Krumlově v pátek bylo dohromady pouze osmnáct dětí. Nemoci dolehly zejména na menší děti, takže ve třídě malých dětí bylo v uplynulém týdnu jenom deset až jedenáct kluků a holek z celkových osmadvaceti. „Dvě tři děti postihly neštovice, ale jinak jsou to respirační nemoci,“ řekla ředitelka Ivana Poláčková. „Jinak naše děti ale moc nemarodí. Po prázdninách to snad bude lepší.“

V krumlovské školce Dubínek na Plešivci si v pátek hrála jen čtyři dítka, zatímco jindy ve školce štěbetá 40 až 45 dětiček. Postupně ale odpadaly, jak je schvátily horečky a chřipková onemocnění. A stejně to odnášely také učitelky a další zaměstnanci. Ve školce U Tří žab byla půlka dětí.

„Dnes tu máme padesát procent dětí,“ odhadla v pátek učitelka této krumlovské školky na Vyšehradě Alice Berounská. „Jsou v tom ale také současné prázdniny. Děti začaly marodit tento týden, jinak jsme jejich mimořádný úbytek nepozorovali. Uvidíme, jak to bude v příštích dnech.“

O množství capartů zchudla v posledních dnech rovněž krumlovská školka T. G. Masaryka. „Z 56 tu máme nyní patnáct dětí,“ konstatovala ředitelka MŠ T.G. M. Lucie Pavcová. „Hodně marodí hlavně menší děti. Teď jich tu je třináct z osmadvaceti. Od začátku nového roku ve školce čelíme nějakým infekcím. Nejprve to byla střevní viróza, teď chřipková infekce. Stejně marodí také učitelky, je to mazec. Věřím, že po prázdninách se to zlepší.“

A ve školách mimo Český Krumlov je situace podobná. Stejným úskalím jako MŠ TGM čelí také besednická mateřská škola. „Nemoci na nás v současnosti dopadají brutálně,“ přitakala učitelka Veronika Kyselová. „Dnes je tu pět dětí ze 43, ale dost udělaly i prázdniny. Včera tu bylo dětí o něco víc – šestnáct. Přišla druhá vlna horečky. Nejprve jsme se totiž potýkali se střevními potížemi, teď se tu rozmáhají horečky, rýma a podobně.“