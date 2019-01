Křemže – Chřipkové prázdniny od 9. do 13. února vyhlásil ředitel křemežské základní a mateřské školy Jiří Tham. Ve školce je sedmdesátiprocentní nemocnost, ve škole čtyřicetiprocentní.

„Právě sepisuji zprávu rodičům, aby měli alespoň den dva čas si to zařídit v práci," sdělil ve středu Jiří Tham, „Nemocnost stále stoupá, v současnosti postihla už i pedagogický sbor a některé třídy máme spojené. Své rozhodnutí jsem probral i se zřizovatelem školy, místní pediatričkou a s Krajskou hygienickou stanicí, kteří mé rozhodnutí posvětili. Hygienici vyhlášení volna schvalovat nemusí, ale než udělám podobné rozhodnutí, raději se poradím se všemi orgány," vysvětlil ředitel.

Na ředitelské volno, které ředitel vyhlásil v Křemži, přímo navazují jarní prázdniny školáků, které v celém českokrumlovském okrese začínají 16. února. „Epidemii tak přerušíme a děti budou mít čas se uzdravit. Mateřská škola bude v době jarních prázdnin už zase v provozu," ujistil Jiří Tham.

„Řešíme to už od minulého týdne," objasnila dětská lékařka z Křemže Markéta Janouchová. „Nemocnost je vysoká a je třeba kolektiv rozdělit. Případů je čím dál víc, objevují se horečky a kašel," dodala.

Ačkoli se hovoří o chřipkových prázdninách, podezření na pravou chřipku se v ordinaci křemežské pediatričky objevilo zatím v jednom případě. „Jsou to spíše virózy a bakteriální záněty horních i dolních dýchacích cest," vysvětlila Markéta Janouchová.

Křemežská škola je zatím jediná na Českokrumlovsku, která ředitelské volno vyhlásila. „Většinou nám to školy oznamují a radí se s námi, kdy volno vyhlásit, ale zatím víme jen o tomto případě," řekla okresní epidemioložka Ivana Krabatschová. „Je možné, že k tomu přistoupí i další školy v příštím týdnu, až začnou uléhat učitelé."

Nákaza sužuje i lidi v Kaplici

„Tady jsou nemocní snad všichni," postěžovala si Jiřina Staňková, zástupkyně ředitelky kaplického gymnázia, obchodní akademie a učiliště. „Máme málo dětí ve třídách, ve třídě je třeba deset dětí. Na učilišti to teď začalo ve čtvrtek, mě to skolilo také ve čtvrtek."

„A mě v pátek," připojila se ředitelka školy Marta Caisová. „Beru antibiotika, ale nezbylo mi než jít do práce, protože by tu už asi nikdo nezbyl. Navíc tu teď máme projekt Edison, sjelo se k nám sedm studentů z celého světa, takže je třeba všechno organizačně zajistit."

„Situace se oproti minulému týdnu mírně zlepšila," míní ředitelka ZŠ Fantova Jana Drdáková. Její škola se s epidemií potýká už třetí týden. „Vyšší nemocnost je stále, v průměru chybí ve třídě pět a více dětí, což není běžné. Nemocní jsou i někteří učitelé, ale nemůžu říct, že by se stav zhoršoval. Minulý týden jsme jednu třídu kvůli nemoci spojili, nicméně klasická epidemie to není."

Počet nemocných roste i mezi kaplickými dospělými. „Hladina začíná pomalu stoupat," potvrdila Marcela Bodnárová, zdravotní sestra kaplického praktického lékaře Josefa Dvořáka. „Tento týden už píšeme dost neschopenek. Lidi se zkouší léčit sami doma a chodí do práce, aby nechyběli, ale nakonec končí u nás a na antibiotikách."

V Krumlově chřipka zatím neřádí

„U nás děti skoro nemarodí," říká oproti tomu Helena Švandová, učitelka starších dětí v českokrumlovské školce T. G. Masaryka. „I u mladších chybí asi jenom čtyři, už snad tři roky po sobě nás žádná epidemie nezasáhla."

„U nás se nic vážného neděje, chybí pár dětí," informovala Gabriela Palkovičová, vedoucí školní družiny ZŠ Za Nádražím.

Do Českého Krumlova dojíždějí i děti křemežské pediatričky Markéty Janouchové, která má v těchto dnech kvůli epidemii práce nad hlavu. „Samotnou mě překvapilo, že v Krumlově toho tolik není. K velké nelibosti mých dětí tam chřipkové prázdniny asi mít nebudou," dodala se smíchem.

„Maličké zvýšení, žádná velká absence," hlásil rovněž Vlastimil Hlásek, ředitel ZŠ T. G. Masaryka. „Já učím v sedmé a osmé třídě, tam běžná absence, chybí dvě tři děti."

„Zdá se mi, že v Krumlově se nic vážného neděje," potvrdila poklidnou situaci lékárnice z jedné lékárny. „Ani minulý týden k nám nechodilo o moc víc lidí."

Autor: Zuzana Gabajová