ČTK dnes 12:25

Nejméně směsného odpadu v Česku vyprodukovali za loňský rok obyvatelé Fulneku, Chvalšin a Dalešic. Obce tak získaly Odpadového Oskara, kterého každý rok uděluje nezisková organizace Arnika. Ve Fulneku na Novojičínsku, který zvítězil v kategorii měst nad 5000 obyvatel, skončilo v popelnicích v průměru 99,4 kilogramu směsného odpadu na obyvatele. Chvalšiny na Českokrumlovsku se umístily na prvním místě mezi sídly od 1000 do 5000 obyvatel s 39,5 kilogramy směsného odpadu na člověka a Dalešice na Třebíčsku v kategorii obcí do 1000 obyvatel s 30,3 kilogramy. Arnika to uvedla dnes v tiskové zprávě.