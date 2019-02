Český Krumlov – Výpadovka na Lipno bude bezpečnější.

Na první pohled hrůzná nehoda z podzimních měsíců se snad už stane na Chvalšinské definitivně minulostí. | Foto: Archiv HZS

Ve druhé polovině listopadu se dočkali lidé v zahradnictví na českokrumlovské Chvalšinské nečekaného a nevítaného dárku, bagru. Ten se překotil z kolemjedoucího nákladního přívěsu do míst, kde se ještě chvíli před tím pohybovali zákazníci. Hlavní příčinou nehody byla nepřiměřená rychlost a nepřizpůsobení stylu jízdy povaze vozovky. A protože to nebyla jediná nehoda tohoto typu, dočkali se lidé i Chvalšinská zatím alespoň částečného vylepšení. Tuto stranu vozovky už chrání svodidla.

„Od té doby tu žádná taková nehoda nebyla," potvrdil včera Filip Slovák, spolumajitel zahradnictví. Přitom, jak už dříve řekl jeho otec Jiří Slovák, jen vloni vletěla do prostor zahradnictví kromě bagru i další čtyři auta.

Jak Deník již informoval, do konce února by měla být hotova dlouho očekávaná studie řešení dopravní situace na ulici Chvalšinská od mostku přes Polečnici u sportovní haly až ke konci obce v Nových Dobrkovicích. Studie by měla vnést jasno do konečného počtu přechodů pro chodce, dopravního značení i povolené rychlosti.

Nyní se ale připravuje i oprava povrchu vozovky takzvané staré Chvalšinské. Ta, stejně jako nová Chvalšinská patří Jihočeskému kraji a město Český Krumlov by ji rádo do budoucna získalo pro cyklostezku. Silnici ale poničila v červnu loňského roku rozvodněná Polečnice a několik měsíců nebylo jasné, zdali se na opravu podaří získat peníze. Letos by se také občané Dobrkovic měli dočkat začátku prací na dlouho chystané kanalizaci.