„Všechno kolem rybaření mě naučil taťka, ten nám ale bohužel v lednu umřel,“ říká rybář. „Byl to slavný sumcař, spousta lidí ho znala a teď mě s ním srovnávají. Myslel jsem při lovu na něj. Dokonce jsem ho překonal, on měl osobní rekord sto čtyřicet centimetrů.“

Sumce Zdeněk Vysokomýtský ulovil na třiceticentimetrového cejna, zdolával ho asi pětadvacet minut. „Byla to moje první samostatná výprava na sumce a hned se to takhle povedlo. Dokonce mi strhl váhu, je do padesáti kilo. Jak jsem ho na ni dal, ukázala něco přes devětačtyřicet kilo a pak praskla."

Rybu chytil v jedenáct hodin večer, pak se vrátila do svého rajónu. „Určitě by se dal i sníst, i když by měl hodně tuku, ale já ho pustil," svěřil se rybář.

"Pomáhali mi brácha Václav a také pan Pavel Urban, co má kamenictví v Brloze. Je to tátův kamarád a táta mu sliboval, že ho vezme na sumce, ale už to bohužel nestihl. A tak jsme ho na sumce vzali my s bráchou. Byli jsme tam ve třech, a na to, že jsme byli jako tým společně poprvé, jsme fungovali dobře. Když zabral, brácha šel do vody, pan Urban pomáhal ze břehu a svítil. Měli jsme ho venku z vody za pětadvacet minut, což je dobrá doba."

Sumcařině se Zdeněk Vysokomýtský věnuje už léta. "Mám vybavení téměř mořského typu, šňůra je na sto kilo," dodává.