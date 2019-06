Čimelice – Letošní 33. ročník vyhlášené výstavy květin, která se bude tradičně konat v areálu zahradnictví Zámecká zahrada v Čimelicích, bude zatím poslední v řadě pod taktovkou manželů Chvalových, současných provozovatelů čimelického zahradnictví. Nejen místní lidé mají obavy, že přijdou o krásné zážitky z výstavy, ale také o možnost zakoupení kvalitních rostlin do svých zahrad.

Výstava květin v Čimelicích. | Foto: Deník/ Stanislava Koblihová

Zahradnictví Zámecká zahrada by manželé Chvalovi rádi předali někomu, kdov jejich práci bude pokračovat. Podnikání chtějí ukončit do konce letošního roku. Hlavním důvodem je odchod do důchodu. „V současné době jednáme s majitelemo možném nástupci. Je to složité, protože mladá generace má dnes jiné priority, než jsme měli my po roce 1989, kdy jsme tady začali podnikat,“ uvedla Hana Chvalová. Přesto věří tomu, že se firmu podaří předat někomu šikovnému, kdo ji bude dál provozovat. „Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se našel někdo, kdo by chtěl pokračovat také v pořádání květinových výstav. Pokud by o to stál, rádi své zkušennosti předáme,“ dodala Hana Chvalová.