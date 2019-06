Po téměř třiceti letech se dočkala opravy rožmberská čistička. Má větší kapacitu, zbrusu nové technologie a novou protipovodňovou ochranu.

„Je to v podstatě nová stavba,“ říká starostka města Lenka Schwarzová. „Máme tu mnohem větší nápor turistů, nová stravovací a ubytovací zařízení a také nově opravené chalupy. S funkčností čistírny už to bylo na hraně.“

Město má sice jen necelé čtyři stovky obyvatel, ale v létě je oblíbeným cílem turistů.

Modernizace vyšla na 15,8 milionu bez DPH, státní dotace necelých 10 milionů pokryla asi 65 % ceny, čtyři miliony šly z městské kasy a zbytek poslal Jihočeský kraj. Vícepráce vyšly na pouhých 40 tisíc korun. „Spolupráce se všemi firmami byla výborná, žádné problémy jsme neřešili,“ říká starostka.

Majitel rožmberského pivovaru, který se na ČOV napojí, čeká podle starostky na dotaci. „Město částečně opravilo kanalizaci, všude to bohužel nešlo, stálo by to čtyřicet milionů,“ dodává starostka města, které hospodaří se zhruba 15 miliony ročně.

„Modernizace se dělala za chodu, stará čistírna běžela dál, proto jsme ji opravovali od podzimu do jara, abychom se vyhnuli hlavní turistické sezóně,“ doplnila Lenka Schwarzová.