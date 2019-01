Lipensko - Během několika minut se ve čtvrtek večer klidná hladina Lipenské přehrady změnila v rozbouřený živel.

Ilustrační foto | Foto: René Kekely

Vlny vysoké více než jeden metr uvěznily několik desítek metrů od břehu na pramici osamělého rybáře. Nebýt pohotového zásahu vodní záchranné služby, těžko odhadnout, jak by se situace s nešťastníkem odvíjela dál.

Zasahující posádka záchranářů, Lenka Bendová a Jan Šimek, vyrazili s motorovým člunem na pomoc. „Rybář zůstal v Lukavické zátoce a nápor větru a vody jej doslova ochromil,“ uvedla včera k situaci Bendová. Ve chvíli, kdy jej záchranáři dostali na svůj člun, zmohl se vysílením jen na letmé poděkování a ukázal směr, kterým jej mají odvézt ke břehu. „Na velké vlny evidentně připravený nebyl,“ doplnil Šimek. Podle vedoucího Českokrumlovské vodní záchranné služby Milana Bukáčka je tato situace pro Lipno příznačná. „Přehrada dokáže být zrádná, počasí se tady může změnit prakticky z minuty na minutu a málokdo si uvědomí, jak vysoké mohou být vlny,“ přidal Bukáček. V takových situacích radí jak plavcům, tak lodím, dostat se do klidných zátok a především hlídat si předpověď počasí. Pokud je nejistá, nebo se blíží bouřka, pak je lepší raději nevyjíždět. V principu platí to samé, co na horách, nepodceňovat živly.

Dalším zásahem záchranářů, který následoval takřka vzápětí, bylo vyprošťování větrem převráceného katamaranu u Hruštic. Plavidlo se sice dostalo poměrně blízko ke spásnému břehu, přesto ale příroda ukázala svoji sílu a zdánlivě nepřevratitelnou loď otočila vzhůru nohama. „Bohužel vlny byly opravdu velké a katamaran se navíc zaklesnul stěžněm ve dně. O spolupráci na záchraně tohoto plavidla nás požádala Hladinová služba z Černé v Pošumaví,“ shrnul Milan Bukáček. Je s podivem, že vodní záchranáře nekontaktovali sami plavci. Českokrumlovská vodní záchranná služba je totiž napojena na klasický systém pod číslem 112.