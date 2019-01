Kaplice - Myslivci rezolutně odmítají, že by otrávené návnady pohazoval na pozemku v Kaplici někdo z jejich řad.

Výstraha před travičem zvířat. | Foto: DENÍK/Zuzana Kyselová

„Myslivci to nedělají,“ říká důrazně Miroslav Trost z MS Vydra Dolní Dvořiště. „Už proto, že kdyby se to provalilo, tak dotyčný myslivec přijde o vše. Jedná se totiž o trestný čin obecného ohrožení. Dnes už myslivci ani nerozmisťují návnady pro lišky, které působí jako očkování proti vzteklině. Aplikují se letecky.“

Navíc kladení otrávených návnad je nedovolený způsob lovu, který žádný myslivec neriskne. „Lišky jsme kdysi z nor vykuřovali, ale to už se dobrých pětadvacet let nedělá, a na ptačí dravce nastražovala otrávená vejce. Je jasné, že teď jsou i dravci mezi oběťmi toho traviče,“ řekl Miroslav Trost.