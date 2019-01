Křemže - Jiří Tham by rád mimo jiné rozšířil mateřinku v osadě Chlum.

Jiří Tham vyučoval na gymnáziu, nyní vede křemežskou školu. | Foto: DENÍK/Zdeněk Zajíček

Menší revoluci zažívá v tomto školním roce křemežská škola. Do funkce ředitele nastoupil zkušený pedagog Jiří Tham, který má plno plánů a vizí. Podle něj má škole veliký potenciál, který se musí využít.

Před nástupem do funkce ředitele školy jste měl jistě svoji vizi, kam byste chtěl školu směřovat, co všechno byste rád udělal. Jak jste na tom nyní, kdy máte za sebou již prvních pár měsíců? Neztratil jste některé své iluze?

Kolem školy jsem pořád chodil a říkal jsem si, že má potenciál. Obrovský pozemek, spádová oblast, díky které škola nikdy nezanikne. Věděl jsem, že se s ní dá leccos dělat. Myslím si, že je to škola perspektivní, ale trošku zanedbaná. Je to padesát let stará budova a v podstatě je tu většina věcí původní, což je samozřejmě hrozné. I z toho důvodu jsem se přihlásil do konkurzu na post ředitele. Po nástupu jsem však zjistil, že všechno nejde tak snadno, jak jsem si představoval. Obec se snaží spolupracovat, ale velké peníze na potřebné rekonstrukce samozřejmě nemá. Řekl bych však, že se zatím některé věci plní.

Co všechno byste tedy chtěl ve škole udělat?

Nastoupil jsem v době, kdy je nutná nadstavba přechodu do tělocvičny, její stavba by měla probíhat v létě z obecních peněz. Na druhém stupni se také provádí výměna oken, která by měla být kompletně dokončená do konce školního roku. Poté se budeme snažit naspořit na výměnu oken na prvním stupni. Zajímavým projektem je spolupráce, na které se snažíme dohodnout s jednou firmou, která vyrábí fotovoltaické články. Pronajali bychom jim střechu, díky čemuž by nám tu vznikla sluneční elektrárna. Opravila by se díky tomu střecha a měli bychom levnou elektřinu. Byla by to tedy taková výměna. Zda k ní ale dojde, zatím opravdu těžko říct. Z obecních peněz bychom na novou střechu neměli.

Na Křemežsku se poslední dobou rodí mnoho dětí. Spadají pod vás i místní mateřinky. Jak hodláte řešit nedostatečnou kapacitu těchto zařízení?

Ideální by bylo rozšíření mateřské školy v Chlumu o jednu třídu. Chlum se totiž stále rozrůstá. I tam je školka naplněná dětmi. Kvůli metrům čtverečním tam nesmí být ani plná třída, je jich tam tedy pětadvacet. Mým záměrem by bylo mít jeden a půl třídy. Určitě by to pomohlo. Zatím se ale jedná o pouhou vizi. Do školky jsme museli vzít děti, které by v ní byly celý den, protože se nám to poté započítává do tarifů pro zaměstnance. Zkoušejí to například i maminky na mateřské, ale nemůžeme bohužel pokrýt všechno a všem vyhovět.

Bydlíte v Chlumu. Odkud ale vlastně pocházíte?

Jsem z Českých Budějovic, kde jsem třináct let učil na gymnáziu. Do Chlumu jsem se před lety přiženil.

Co říkáte na váš křemežský učitelský sbor?

Byl jsem příjemně překvapen. Myslím si, že je tu kolektiv, se kterým se dobře pracuje. Pro leccos se nadchne, což je dobře.

Kdo si na vás zvyká hůře, kantoři, nebo žáci?

Spíše učitelé, protože na ně dopadají změny a různé novoty. Žáci si zvykají rychle.