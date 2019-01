KAPLICE - Několik stovekloveckých trofejí z celého okresu za loňský rok je možnéaž do neděle 20. května obdivovat v sále Kulturního domu.

Tradiční chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené loni v honitbách regionu Český Krumlov je právě k mání.

„Je tu vystaveno 94 trofejí jelenů, 785 trofejí srnců, 16 kňourů, devět muflonů a sedm daňků,“ vyjmenoval Pavel Hadač, předseda myslivecké i hodnotitelské komise, jejíž členové všechny trofeje pečlivě prohlédli. Například u kňourů hodnotí délku páráku (to jsou dva delší dolní zuby) a jeho šířku, u klektáku (horní zuby) obvod, přičemž pomocné body je možné udělit ještě za barvu a tvar. Ovšem o kvalitě nerozhoduje jenom, jak trofej narostla, ale také to, jak s ní myslivec zachází. „Důležité je, aby u kňourů lovec vytáhl zbraň celou, tedy aby jí kus neulomil a nepoškodil ji. Pak je trofej znehodnocená,“ přitakal Pavel Hadač. „Z trofejí kňourů získala medaili, a sice bronzovou, pouze jediná. Trofej z Mysliveckého sdružení Netřebice – bohužel šlo o kňoura ne uloveného, ale sraženého autem. To je daň silničnímu provozu,“ povzdychl si..

„Jinak mezi těmi, které zatím máme ohodnocené, je jeden srnec se 119,03 bodu stříbrný a jeden bronzový jelen,“ podotkl předseda ve středu.

Na přehlídce pochopitelně nechybějí ani rarity. „Zejména zdeformované či netypické trofeje srnců, u nichž je veliká variabilita. Proto zahraniční lovci touží hlavně po srncích. Však už jsem dnes ve čtyři hodiny ráno vedl do lesa rakouského lovce, protože právě začalo období lovu srnců,“ podotkl s úsměvem Pavel Hadač.

Letos se na přehlídce sešlo méně trofejí než loni. Úbytek je znát zejména u srnčí zvěře – o zhruba tři stovky trofejí. „Na vině je loňská tuhá zima,“ vysvětlil předseda komise. Zima srnčí zvěř notně zdecimovala, a tak byl omezen její lov.

„Pro mě je nejcennější trofejí ta, která už si zasloužila ulovit, protože se dožila správného času. A pak ta, která mi dala nejvíc práce, než jsem se k ní dostal,“ říkal čtyřiaosmdesátiletý myslivec a bývalý vedoucí polesí Jan Třebín z Rybníka. „Spousta lidí si myslí, že máme radost ze zabíjení zvěře, ale je třeba si uvědomit, že myslivci ji musí lovit, aby lesu škodila jenom v přijatelné míře. Zvěř se totiž stále rodí a s predátory v přírodě je v nerovnováze,“ zdůraznil.

Chovatelská přehlídka trofejí je přístupnádo neděle 20. května od 9 do 18 hodin.