Českokrumlovsko - Podle některých názorů ministerstvo financí tančí v regionech jako slon v porcelánu.

Jsou lidé, kteří do hracích automatů dokážou nastrkat během jediného dne celou výplatu. | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Peníze z hazardu dostává do své kasy jak stát, tak i regiony. Podobně, jako u zdanění alkoholu a cigaret, bývají ve hře nemalé částky a především různé zájmy.

Rozděl a panuj?

I když Český Krumlov má svoji vyhlášku, která výrazně reguluje provozování hracích automatů na jeho území, praxe ukázala, že je nutné takový postup rozšířit. „Jde nám především o velmi nebezpečné nové styly a způsoby her, takzvané hrací videoterminály, na které naše městská vyhláška nemá potřebnou páku,“ upřesnila místostarostka Jitka Zikmundová.

„Videoloterijní terminály a elektronické rulety fungují v současnosti na třech místech Českého Krumlova,“ upřesnila v pátek mluvčí radnice Jitka Augustinová. Jsou to rulety povolené přímo ministerstvem financí a jím také inkasované. Samo město nemá na jejich provozování žádný vliv.

Podle vyjádření Petra Vrzáně, ředitele odboru Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi ministerstva financí, došlo k dohodě mezi ministerstvem a provozovateli videoterminálů o tom, že tyto hry nebudou umísťovat v obcích a městech, které mají vyhlášku omezující hazardní hry. Problém je ale v tom, že tato dohoda není nikterak právně podpořena žádným zákonem a že vlastně nikomu a nic nezaručuje. Zastupitelé připojení Českého Krumlova ke Sdružení měst a obcí proti hazardu odsouhlasili na sklonku loňského léta.

Veřejný prospěch

Za rok 2006 přineslo kasino, sídlící v Dolním Dvořišti, do obecní kasy 4 miliony korun. Při 23 milionovém rozpočtu obce to rozhodně není málo. Z toho se uhradila například renovace fotbalového hřiště. Za loňský rok už to bylo takřka 6 milionů a peníze by chtěla obec použít například i při chystané renovaci budovy starého pivovaru nebo na úpravu školky a podobné veřejně prospěšné práce a stavby.

Budoucnost těchto příjmů je ovšem nejistá, protože ministerstvo financí chystá novelizaci zákona o loteriích. V rámci té by provozovatelé kasin peníze tohoto typu odváděli přímo ministerstvu a to by je poté přerozdělovalo na kraje a teprve odtud poputují peníze do regionů. S největší pravděpodobností ve zcela jiných přepočtech.

