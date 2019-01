Českokrumlovsko - Pohromou je pro mnohé obyvatele Českokrumlovska připravované další zdražení elektrické energie.

„Ač jsem od narození zdravotně postižený, celou pravou stranu mám postiženou dětskou mozkovou obrnou, absolvoval jsem střední ekonomickou školu a celý život jsem se snažil pracovat,“ vypráví šedesátiletý Václav Blažek z Křemže. „Nyní pobírám částečný invalidní důchod a příspěvek v nezaměstnanosti. V únoru půjdu do předčasného důchodu. Žiji v dvoupokojovém bytě a v něm mám akumulační kamna, bojler a elektrický sporák,“ upřesnil.

Václav Blažek si již několik let pečlivě vede domácí účetnictví, aby měl přehled, kolik za co utratí. A čísla jsou to pozoruhodná. Vyplývá z nich deprimující fakt: ačkoliv Václav Blažek svou spotřebu elektřiny neustále snižuje, platí za ni čím dál víc. „Na různé práce v domácnosti si musím zjednat služby. Po neustálém zdražování všeho mi už nezbývá na dovolenou.“

„Mě diskriminuje nejenom zdražování elektřiny. Zdražení o 16 procent je hodně. Přitom slibovali, že že když v Temelíně postaví elektrárnu, bude elektřina levnější. A pravý opak je pravdou. Na jihu Čech je nejdražší,“ nelíbí se ani Františku Valíčkovi z Kaplice.