Horní Planá -Po Lence Kašpárkové a Kateřině Nachtmannové z Horní Plané pátrají policisté.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv

Kašpárkové je čtrnáct let, je vysoká asi 170 centimetrů, štíhlé postavy a dlouhými černými vlasy. Dívka má modré oči, jakoby zmáčknutý nos a budí dojem věku 16 až 18 let. Nachtmannové je dvanáct let, je vysoká 165 centimetrů, hubená s hnědočernými, středně dlouhými a vlnitými vlasy. Má hnědé oči. Vypadá na 13 až 16 let.

„Obě dívky odešly, s největší pravděpodobností společně, ve středu v dopoledních hodinách z domova a od té doby o sobě nepodaly žádnou zprávu,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Pavlíčková.

Policie žádá o pomoc svědky, kteří by mohli pomoci s nalezením pohřešovaných dívek, aby se obrátili na linku 158 nebo na číslo 974 232 710 či 974 232 101.