Český Krumlov - První letošní miminko se v českokrumlovské nemocnici narodilo až odpoledne na Nový rok, 20 minut po čtrnácté hodině.

Jako první se v českokrumlovské porodnici narodila Janička Rybáková z Č. Budějovic. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

Je to holčička a jmenuje se Jana Rybáková. Při narození vážila 3325 gramů a měřila 50 centimetrů. Rybákovi jsou z Českých Budějovic, ale maminka Radka rodila záměrně už podruhé v porodnici v Českém Krumlově.



„Je tu větší klid, mají tu příjemnější přístup a hlavně na oddělení šestinedělí jsou tu všichni velmi vstřícní," vysvětluje své rozhodnutí čerstvá dvojnásobná maminka.

Malá Jana se nakonec narodila císařským řezem, třebaže to zpočátku vypadalo na přirozený porod. „V půl jedné v noci, když ještě bouchaly rachejtle, mi praskla plodová voda a ve čtyři ráno mě manžel přivezl do porodnice. Domluvili jsme se s lékaři, že zkusím rodit přirozeně," popisuje průběh porodu Radka Rybáková. „Ale nepostupovalo to, jak mělo, monitor už nebyl moc dobrý, takže to byl nakonec zase císařský řez."



Vzhledem k tomu, že nešlo o akutní císařský řez, mohla rodit ve spinální anestezii. „Nebyla jsem v plné narkóze, takže jsem všechno vnímala. Při prvním porodu jsem byla v celkové narkóze a musím říct, že teď to bylo určitě lepší, i zotavování probíhá líp. A nebylo mi tak špatně jako poprvé," pochvaluje si spinální anestezii Radka Rybáková.



Dvouletý Jakub svou sestru Janu ještě neviděl. „Nejsem si úplně jistá, do jaké míry to syn už vnímá. Mazlil se s bříškem a říkal, že bude mimi, tak uvidíme," říká šťastná maminka.

