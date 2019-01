Českokrumlovsko - Vodácká sezona začíná, konkurence tábořišť se rok od roku zvětšuje.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zuzana Kyselová

Bouřka a lijáky v noci ze soboty na neděli probudily první z vodáků kolem Vltavy na Českokrumlovsku. Většina se ale rána dočkala bez úhony, útočiště jim poskytla zázemí kempů, které už jsou na vodáky pečlivě přichystány.

Například ve vodáckém kempu Na pískárně u Hašlovic ještě včera vylepšovali rozlehlou pergolu u kiosku. „Zastřešili jsme ji už vloni, ale teď v ní pokládáme zámkovou dlažbu a připevňujeme na ni mříže. Dřív jsme tu mívali jenom slunečníky,“ řekl včera provozovatel Zdeněk Prokop. Navzdory dešti se v kempu stále zdržovalo ještě asi dvanáct „nejskalnějších“ vodáků, ostatní se sbalili. Nicméně není pochyb, vodácká sezona se pomalu rozjíždí. „Už začínají školní výlety. školy dnes raději jezdí na vodu než na hory, protože voda je přijde podstatně levněji,“ dodal Zdeněk Prokop.

Mokrou noc zvládla v jednom ze dvou zlatokorunských kempů ve zdraví Základní škola z Libčice, která se po Vltavě vydala z V. Brodu až do Č. Budějovic. „My nejsme nároční, my si na vybavení vodáckých kempů nestěžujeme,“ ujistili pedagogové Václav Raboch a Jan Voda. Děvčata ale přece jenom nějaké připomínky měla. „Na WC chybí toaleťák a sprchy by mohly být zadarmo,“ podotkly dvě Jany, Králová a Nová.

Kvalita jde nahoru

Úroveň služeb vzrůstá. Při takové konkurenci také není zbytí. Kempů kolem řeky je hodně a další přibývají. Loni vznikl nový kemp v Č. Krumlově, od letoška další u Lověšic nebo u Hašlovic. „My jsme fungovali už loni, ale lidé o nás nevěděli a koukali na nás jak zjara,“ usmívala se Gabriela Hájková, provozovatelka nového kempu Vltava u Lověšic. „Letos jsme sem dali nové chatky, postavili hřiště na plážový volejbal a trampolínu. Myslím, že lidí jezdí na vodu tolik, že se tu všechny kempy uživí. Každý si kolem řeky najde to své. Praví vodáci klasiku, jiní jsou náročnější, ale všichni sborem chtějí čisté záchody a sprchy s teplou vodou.“