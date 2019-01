Českokrumlovsko - Ženy samoživitelky, začínající podnikatelky, nebo ženy po mateřské dovolené se dočkaly v předchozích dvou letech vydatné pomocné ruky ve formě grantového Projektu rekvalifikačních kurzů.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Ten uspořádalo Občanské sdružení pro rodinu a děti – Český Krumlov a byl určen nejen pro ženy z Českého Krumlova, ale i jeho blízkého okolí.

„Ženy získaly rekvalifikace v oborech průvodcovství, masérství, sociálních služeb, projektového managementu, základech podnikání a v práci na počítači,“ vyjmenovala včera manažerka projektu Lenka Belcherová. Projektem prošlo 150 žen, dalších třicet bylo pro velký zájem o počítače a sociální služby proškoleno již mimo projekt, díky vstřícné spolupráci s úřadem práce.

Jak potvrdila včera i jedna z absolventek Kristina Študlarová, mohla se takto dostat ke znalostem, ke kterým by se jinak dostávala hůře nebo za větší finanční náročnosti. „Byla to další možnost, jak si do budoucna zajistit finanční příjem. Navíc se tady setkalo mnoho maminek po mateřské dovolené s dalšími ženami, které měly podobné starosti a problémy a se kterými si mohly vyměnit navzájem mnoho zkušeností,“ potvrdila Študlarová.

Součástí nabídnuté podpory projektu byla i hojně využívaná služba hlídání dětí během kurzů. Právě absence hlídání bývá pro mnoho čerstvých maminek častým kamenem úrazu. Kurzy byly podle Belcherové plně hrazené Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, včetně stravování a hlídání dětí.

Projekt nyní skončil, co bude dál? V současné době se občanské sdružení stěhuje do provizorních prostor. V těch dosavadních bylo z velké části podporováno bývalým soukromým majitelem domu Vlašský dvůr v centru Českého Krumlova, který ale dům prodal. „V tuto chvíli si sami vyjasňujeme, v jakém rozsahu budeme moci pokračovat v našich aktivitách v městem přidělené prostoře v Kostelní ulici. Šíře naší činnosti je velmi závislá na kapacitě prostor a jelikož jsme nezisková organizace, tak i výší nájmu,“ nastínila nejistou budoucnost Lenka Belcherová.