Krumlov sobě: Přijďte dnes do kina debatovat o budoucnosti Českého Krumlova

Český Krumlov - Už dnes mají občané Českého Krumlova říci svůj názor, návrhy a představy, co by mělo město vylepšit, změnit a jakým směrem by mělo kráčet dál.

Český Krumlov. | Foto: archiv Deníku

Dnešním a sobotním setkáním vedení města s občany vyvrcholí kampaň nazvaná Krumlov sobě. Je součástí tvorby nového strategického plánu města, který je klíčovým dokumentem pro dlouhodobé plánování, jak město rozvíjet.



Proto jsou na setkání dnes od 16 hodin a v sobotu od 9 hodin v českokrumlovském kině zváni občané, podnikatelé i přátelé města. Jeho vedení chce tímto způsobem zjistit, co obyvatele trápí a kterým směrem by pak měli napřít své snahy.



„Neslibujeme, že všechny problémy, které v diskuzi zazní, dokážeme vyřešit. Ale pokud se vykrystalizuje nápad, který bude mít velkou podporu, pojďme do toho!" říká místostarosta Josef Hermann.



Kapacita kina je však omezena, proto je lepší potvrdit účast na www.KrumlovSobe.cz Na těchto webových stránkách je také možné vyplnit dotazník, pokud se vám nepodaří do kina zajít. To je poprvé, co se všichni mohou podílet na budoucnosti města.

Autor: Zuzana Kyselová