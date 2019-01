Český Krumlov - Takřka pět stovek vozidel prosviští ráno během půl hodiny Českým Krumlovem.

Statistické výsledky probírali v pondělí deváťáci při hodině matematiky. | Foto: DENÍK/Václav Votruba

Kolik vozidel projede za půl hodiny po Chvalšinské v Českém Krumlově se snažili zjistit deváťáci Základní školy T. G. Masaryka Český Krumlov.

„Počítali jsme vozidla u křižovatky u autobusové zastávky Špičák v pátek od 9 do 9.30 hodin. Statistika se konala v rámci matematiky. Je to určitá forma zpříjemnění výuky,“ zmínil ředitel školy Vlastimil Hlásek.

Žáci počítali automobily, autobusy a jiná vozidla. Rozdělovali je také podle barev nebo podle toho, jestli řidič jede sám či s někým dalším.

„Někdo si může myslet, že to bylo flákání, ale není to pravda. Přiznávám, že mě to moc nebavilo,“ řekl žák 9. B Jakub Decarli. Podle výzkumu projelo Chvalšinskou ulicí za 30 minut 470 dopravních prostředků, přičemž od Kájova jich do města přijelo 250. Celých 390 bylo osobních automobilů. Autobusů jelo deset, zbytek tvořily například motorky nebo polonákladní vozidla.

Průzkum také prokázal, že lidé raději volí automobil s bílou či béžovou barvou. Světlých aut profrčelo kolem žáků 203.

Děti zjistily, že 62, 5 procenta šoférů jelo v tu dobu ve vozidle osamělých.

„Tohle byla naše první statistika. Nebylo to špatné,“ zavzpomínala žákyně Adéla Valíčková.

I když mají deváťáci poslední zvonění takřka na doslech, přemýšleli, jakou statistiku by v Českém Krumlově ještě rádi udělali. Přání se jim však splní možná až na střední škole.

„Mohlo by být hodně zajímavé, kolik je tu cizinců a odkud jsou. Zajímalo by mě, kolik je tu například Asiatů,“ řekl Decarli.

„Asiatů je tu určitě víc než místních. Jo, taková statistika by byla zajímavá,“ dodala jeho spolužačka Adéla Valíčková.