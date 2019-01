Český Krumlov - V sobotu v Českokrumlovském deníku představujeme další třídu a nominovanou kandidátku na královnu maturitního plesu. Tentokrát ze zdravotní školy!

Maturanti třídy ZA4 Střední zdravotnické školy v Českém Krumlově. | Foto: archiv školy

Už jenom do konce března nám můžete zaslat jednoho svého kandidáta na krále nebo královnu maturitního plesu 2014 a zapojit se do soutěže Deníku!



K vybranému spolužákovi nebo spolužačce doplňte celé jméno, věk, bydliště, jeho záliby a budoucí vysněné povolání.

Připojte fotografii celé třídy a pár momentek z vašeho plesu včetně jména vašeho třídního učitele nebo učitelky.



Postupně vždy na celé straně představíme všechny přihlášené třídy a poté Deník odstartuje hlasování o vítězi. Kdy to bude, v Českokrumlovském deníku budeme avizovat v předstihu.



Hraje se o ceny!

Třída, jejíž kandidát se stane králem nebo královnou maturitního plesu 2014, získá zdarma fotografování ve Fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově a sud piva z pivovaru Glockner ve Svachově Lhotce. Fotografie posílejte na: zuzana.kyselova@denik.cz