ČESKOKRUMLOVSKO - Plodiny nerostou, napadají je choroby ahrozí katastrofální nedostatek píce.

„Sucho je, a opravdu veliké,“ potvrzujenapříklad agronom Zemědělského družstva Brloh Jan Pecha.

„U nás se ještě ani tak neprojevuje u polních plodin, jako u trvalých travních porostů. Ovšem jestli co nejdřív nezaprší, začne docházet k nevratným škodám na řepce, jetelovinách i obilí,“ dodal. Přitom když brložští zemědělci začínají pociťovat následky sucha, to už je co říci. Hospodaří totiž ve vyšších polohách, kde si na přísušky většinou stěžovat nemohou. „Zejména plodiny na kopcích nevzcházejí. Problém je, že se ani přes zimu nevytvořila potřebná zásoba podzemní vody,“ řekl agronom.

„Máme vážné obavy o úrodu. Jařiny špatně vzcházejí a v ozimých obilovinách začínají neobyčejně bujet houbové choroby. Obilí neroste a navíc nám nezbyde než investovat do fungicidů na chemickou ochranu rostlin,“ povzdychl si předseda Zemědělského družstva Dolní Třebonín Jan Rytíř junior. „Řepky stojí, nevětví se, ale hlavně, jestli nezaprší, nebude krmení.“

