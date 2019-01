Velešín - Díky osmimilionové dotaci a partě nadšenců mohou nyní všichni hrát tenis i v zimě.

Viktor Krupica trénoval malou Lucku Krejčovou a její sestry. | Foto: DENÍK/Zuzana Kyselová

Velešín má novou krytou tenisovou halu. V pátek při slavnostním otevření kvalitu umělého povrchu jejího jediného tenisového dvorce jako první otestovala Vlaďka Uhlířová, 24. hráčka žebříčku WTA ve čtyřhře, která předvedla exhibiční show spolu s prezidentem klubu LTC Velešín Vladimírem Mikešem a hráči Petrem Tůmou a Miroslavem Codlem. Pak ukázala trénink mládež velešínského klubu pod vedením Aleny Rozkošné.

Tenisovou obloukovou halu postavilo občanské sdružení Tenis Velešín, kterému se podařilo uspět se svým projektem a získat od státu dotaci ve výši osmi milionů korun. „Překvapení to bylo samozřejmě příjemné, ale skutečné náklady byly bohužel vyšší,“ podotkl v sobotu s úsměvem předseda rady sdružení Jaroslav Švec. Výstavba haly spolykala i s DPH 10,7 milionu korun, takže zainvestovat zbytek bylo na členech sdružení.

Budování haly začalo v dubnu a nyní po dlouhých letech sen nadšených tenistů získal konkrétní podobu. „Ten nápad se v tenisovém klubu zrodil už před více než deseti roky. Jenomže se musí najít někdo, kdo se toho chopí a dotáhne to do konce. A tak jsme se do toho pustili já a Jiří Šrámek a spolu s námi další nadšenci,“ vyprávěl Jaroslav Švec.

Nebyly peníze

Vzniku kryté tenisové haly ve Velešíně během těch dlouhých let bránil samozřejmě především nedostatek financí. Veškeré peníze, které tenisový oddíl získal od členů a jeho sponzorů, vkládal do vylepšení zázemí tehdejšího tenisového areálu. Až se v roce 2006 z klubu vyčlenila hrstka nadšenců, kteří myšlenku vybudování kryté haly nepovažovali za nemožnou a rozhodli se zkusit využít nově otevřených možností, jak získat finanční prostředky od státu nebo z Evropské unie. Proto založili občanské sdružení.

Povedlo se, hala, která ukrývá jeden tenisový dvorec, stojí. Prohlédnout si ji může každý, kdo má zájem. Hala je vytápěná plynem, pro sportovce v ní nechybí šatny a sociální zařízení včetně sprch. Podlaha tenisového dvorce je pokrytá kobercem s granulovaným vsypem, který tenistům při hře umožňuje alespoň malý skluz, který si jinak mohou dle libosti dopřávat pouze venku na antuce.

„Myslíme, že tato hala má pro místní podmínky optimální velikost. Využitá bude od října do dubna a budeme hledat náplň i pro zbývající měsíce. Myslíme si, že by tu mohl najít vhodné podmínky například badminton, zájem o něho jde všeobecně prudce nahoru, ale to jsou zatím jenom úvahy,“ říkal Jaroslav Švec. Hala je otevřená pro všechny zájemce včetně mládeže tenisového oddílu.

„Je to tu perfektní,“ pochvaloval si v sobotu při historicky prvním tréninku v nové hale trenér Viktor Krupica z Velešína. „Podle mě tu není co vylepšovat. Taková hala měla stát ve Velešíně už před čtyřiceti lety, kdy jsem s tenisem začínal. Ale nikdy není pozdě,“ smál se. „Líbí se nám hala i trénink. Dneska ho máme poprvé,“ podělily se o dojmy trenérovy malé svěřenkyně setry Lucka, Káťa a Simona Krejčovy.