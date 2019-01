Českokrumlovsko - Najít dobrého řemeslníka a kvalifikovaného pracovníka se na Českokrumlovsku rovná výhře v loterii.

Ilustrační fotografie | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

V regionu stále chybí kvalifikovaní lidé. O tom svědčí fakt, že ačkoliv na Českokrumlovsku skončila hlavní sezona a nezaměstnanost se v září zvedla o stovku lidí bez práce, stále je poptávka po kuchařích, číšnících, servírkách a barmanech, těch by restaurační zařízení v regionu brala téměř šedesát.

Sháňka také neustává po provozních elektrikářích, tesařích či truhlářích. Stavební firmy zaměstnance přibírají, ovšem ne jakékoliv. „Pokud přijde vyučený zedník a chce pracovat, bereme ho,“ ujistila včera Marcela Kohoutová z českokrumlovské firmy Kohout Company. „Ovšem pomocných přidavačů máme dost. Vyučení jsou žádaní. Vždy jsme je brali. I tesaře a další stavebnictví příbuzné profese. Kvalifikovaných pracantů si vážíme,“ zdůraznila. „Dost sem ale chodí i tací, kteří si přicházejí jenom pro razítko nutné pro úřad práce, že je nechceme,“ dodala. O práci stavební firma nouzi nemá, lidi zaměstná v pohodě celou zimu. „Práci máme nasmlouvanou až do příštího října. Vyučení jsou třeba, protože se neustále mění stavební materiály a postupy, takže pracovníci musejí u práce přemýšlet. A to holt bolí,“ podotkla. „Jenomže vím od ředitelů škol, že učňové nejsou.“

„Máme tu také požadavek na deset malířů pokojů,“ přidal vedoucí oddělení trhu práce Luboš Mlčák z českokrumlovského úřadu práce. „Je pravda, že máme práce nad hlavu. Další malíři pokojů by se v regionu jistě uživili,“ přitakal malíř – natěrač Jan Slípka z Frymburka. „Nejvíc práce máme od jara do podzimu. Dřív jsme v zimě dva měsíce leželi doma, ale to už neplatí. Teď už lidé chtějí vymalovat i v zimě.“ Zájemci o malování si někdy na malíře musejí počkat až dva tři měsíce.

Nouze je rovněž o zdravotní sestry. Těch by momentálně bylo potřeba minimálně jedenáct. „Sester máme pořád nedostatek. I když nyní už je to lepší. Nejhorší je to v létě během dovolených. Ale kvalifikované zdravotní sestry vítáme pořád,“ potvrdila hlavní sestra Nemocnice Český Krumlov Dana Podholová.

Hledá se 82 šiček, 66 kovodělníků, 18 řidičů nákladních aut a bus, 59 kuchařů, číšníků, barmanů