Velešín - Členové sdružení Hrady na Malši by také na této zřícenině chtěli postavit most.

Kamenné zbytky hradu Velešín, kdysi významného královského hradu z první poloviny 13. století, nyní opět ožily. Společnost přátel Velešína spolu s velešínskými ochránci přírody zde opět na Štěpána uspořádali setkání u medoviny, které se těší čím dál větší oblibě Velešínských. Také tentokrát přišlo množství lidí, kteří se tak mohli dozvědět, co se sdružení Hrady na Malši podařilo na zřícenině uskutečnit z plánů na záchranu.

„Setkání se tu koná počtvrté, ale letos je poprvé oficiálně povolené,“ říkal s úsměvem ochránce přírody František Šrámek. Hrad Velešín totiž stojí na skále nad římovskou nádrží v jejím ochranném vodním pásmu, kam je vstup zakázán, nicméně Velešínským se zhruba před rokem podařilo dosáhnout toho, že po stezce od Sedlce je vstup na hrad již povolen. To umožnilo také na hradě začít uskutečňovat první kroky k záchraně jeho zbytků. „Podařilo se hrad vyčistit od náletových dřevin a v létě tu proběhl archeologický průzkum,“ řekl František Šrámek. „Byla odkryta a zakonzervována jedna věž.“

Průzkum se odehrával pod odborným vedením profesora Tomáše Durdíka z Archologického ústavu České akademie věd. „Na základě výzkumu můžeme konstatovat, že výklenek Velké věže je její součástí již od dob jejího vzniku. Vnitřní průměr věže je zhruba 370 centimetrů a není zcela pravidelný,“ shrnul tehdy výsledky Tomáš Durdík. Součástí věže, nebo spíše pouze toho, co z ní dodnes zbylo, je totiž pozoruhodná, poměrně hluboká šachta. „Vcelku spolehlivě ji lze považovat za záchodovou šachtu a je zřejmé, že se nepočítalo s jejím častým využitím. Protože se jednalo o královský hrad, docela dobře mohlo přízemí sloužit jako takové exkluzivní vězení pro provinilce z řad urozenců,“ řekl profesor a doplnil, že Velká vež byla záměrně zbořena ve středověku při opuštění hradu.

„V příštím roce chceme pokračovat v dalším čištění hradu a přes údolí bychom chtěli postavit dřevěný most, abychom sem usnadnili přístup,“ řekl František Šrámek.

„Dneska jsme tu už od samého rána, abychom na setkání vše připravili. Například jsme tu mezi stromy natáhli pro usnadnění přístupu soustavu lan,“ řekl Zdeněk Korbela ze Společnosti přátel Velešína.

„Chodíváme sem na procházky, ale na tomto setkání u medoviny jsme poprvé,“ usmívala se Veronika Šustrová s rodinou. „Je to super. Ale kdyby byl sníh, bylo by to ještě lepší.“