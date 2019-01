Českokrumlovsko - Zima na sebe dala docela čekat, ale přece přišla. A se sněhem. Ten sice region zatím spíše pocukroval, ale lidé honem vyhledávali zimní oblečení a boty, bez kterých se doteď zatím celkem obešli.

Burza lyží v Základní škole TGM Č. Krumlov. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Všechny své trasy si včera se zimní výbavou projeli českokrumlovští silničáři. Sypače tak mají za sebou premiéru. „Všichni vyjeli ve 3.15 hodin, protože se utvořilo náledí," řekl dispečer Správy a údržby silnic v Českém Krumlově Jiří Němeček. „Vytvářelo se místy, ale po celém okrese. Takže jsme také poprvé sypali. Na chemické úseky sůl, na ostatní inertní posyp. Byl to první výjezd, ale nic velkého se nedělo," řekl a dodal, že dopoledne už byla všechna auta zpátky, jenom ve Světlíku a Suši ještě ošetřovala vozovky.



Zatímco po okrese sníh jen tak poletuje, na lyžařských svazích sněží na plné pecky.

„Sněžná děla jsme spustili v pondělí nad ránem," hlásil včera Jiří Falout ze Skiareálu Lipno. „Postupně spustíme všech dvaačtyřicet kanonů a tyčí, které vyrábějí sníh. První dělo jsme spustili mezi čtvrtou a pátou hodinou ráno." Teplota na Lipně se včera pohybovala kolem mínus šesti stupňů Celsia. A předpovědi počasí vypadají pro zasněžování dobře, protože v dalších dnech slibují mráz. Teplota by se přes den měla držet kolem mínus tří stupňů, v noci klesne na mínus šest. „Provoz zahájíme hned, jakmile to bude možné. Loni se lanovky rozjely 8. prosince," doplnil Jiří Falout.



Sjezdovka ve Věžovaté Pláni je ještě v klidu. „Já začnu zasněžovat až s druhými mrazy. Teď je příliš velká vlhkost vzduchu a byly by to jenom vyhozené peníze," řekl Václav Mazák.



„Mám rád zimu a lyžování," svěřil se Radek Kozák z Českého Krumlova, který z oken svého bytu na zámeckých schodech teprve včera ráno sundal truhlíky s nádhernými kvetoucími závěsy červených muškátů a nahradil je vřesy. „Mám rád zimu, ale musí být sníh, jinak to není ono. Jezdím lyžovat na Kramolín i do Alp anebo běžkovat pod Kleť. Ale zatím je to jenom poprašek. Až to bude stát za to, zavřeme krámek a budeme se věnovat zimním sportům."

Lidé se včera choulili do oblečení, protože mrazivému větru odvykli. „My jsme dnes na teploměru v 6. patře měli minus čtyři stupně," říkala Vlasta Slípková z Loučovic. „Tak jsem dnes k oblečení přidala šálu, teplý svetr, rukavice a zimní boty, co nekloužou. Sníh mám ráda jenom za oknem a jenom když hezky chumelí nebo je ho venku hodně. Ale mráz – kdepak," říkala s úsměvem. „A doma už si musí člověk přitopit. Jenomže musím šetřit."



Zazimují také na Vítkově hrádku. Podle Miroslava Kovačičína, předsedy občanského sdružení, které se o hrádek stará, to znamená jednak připravit kupy dřeva na otop, aby návštěvníci hradu v zimě nestrádali.

„Zároveň jim také zaplachtujeme prostor kolem šenku, aby si v deštivých a zasněžených dnech měli možnost sednout v suchu a teple," dodal Miroslav Kovačičín.