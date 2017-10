Členky komise se nezastavily

Polná na Šumavě /VIDEO/- O nudě tentokrát nemohlo být ve volební komisi v Polné na Šumavě ani řeči.

Od pátka do soboty tam k volební urně nepřicházeli pouze místní občané, ale také více než dvě stovky vojáků s voličskými průkazy. Do voleb se totiž zapojili také vojáci, kteří se zúčastnili několikadenního cvičení v boletickém vojenském výcvikovém prostoru. Vojenskými autobusy přijížděli profesionální vojáci a Tatrami 815 se na místo dostavili také vojáci aktivních záloh.



„Alespoň se nenudíme a pěkně nám to utíká,“ říkala s úsměvem členka komise Marcela Smitková. „Říkala jsem si, jestli to zvládneme, ale vojáci přicházejí postupně po třech čtyřech, tak to i rychle ubývá.“

Vojáci skutečně čekali nastoupeni venku před budovou obecního úřadu a dovnitř vcházeli vždy pouze po malých skupinkách.



„Zatímco z obce a okolí chodí volit většinou tak padesátka lidí, v pátek sem navíc přišlo 110 lidí v uniformách,“ řekla předsedkyně komise Květoslava Nováková.



Na Boleticku cvičí vojenské útvary z Moravy.