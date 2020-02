Motoklub Krtci nežije pouze motorkami a jízdou na nich. To dokázali jeho členové například sobotním plesem, který tentokrát uspořádali jako ples maškarní.

Maškarní ples Motoklubu Krtci Chvalšiny se náramně vyvedl. | Foto: Archiv Motoklubu Krtci

"Snažíme se v naší obci vykonávat i nějaké kulturní aktivity," vysvětluje Jan Vintr z chvalšinského Motoklubu Krtci. "Takže pořádáme soutěže pro děti a nebo plesy. Letos jsme se rozhodli neudělat ples klasický, ale protože už se hodně dlouho ve Chvalšinách nepořádal ples maškarní, tak jsme to zkusili my. A musím říct, že jsme byli s účastí masek, které měly vstup zdarma, velice překvapeni." Zhruba 80 procent návštěvníků přišlo v převleku, a to od baletek, přes pana prezidenta, Karkulku s vlkem, až k takovým kuriozitám jako jsou hladká a polohrubá mouka nebo sprchový kout.