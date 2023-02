Město by do svého vlastnictví mělo získat pozemky takzvané pejskárny. „Měli jsme jednání s ředitelem Územního pracoviště České Budějovice Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a začíná se to rýsovat,“ přiblížil starosta. „Pro občany bychom tam chtěli ponechat kynologický klub a pro mládež bychom tam rádi vybudovali skatepark. Je to dost daleko od obytných domů, takže odpadá problém hluku. Skatepark není jen o tom, dát na něj peníze, ale hlavně ho mít kam zasadit.“ V místech by mělo vyrůst i nové venkovní workoutové hřiště pro seniory.

Co se nedalekého bývalého golfového hřiště týká, tam by mohly v budoucnu vyrůst byty. Město předběžně jedná s jedním developerem. „Mělo by jít o nízký obytný dům, něco jako známe ze seriálu Melrose Place,“ uvedl pro představu místostarosta. „Bylo by tam i atrium. Developer má v plánu spolupracovat s jedním architektem z Rakouska a my bychom se měli jet podívat do Lince, kde něco podobného už mají.“

Když byly synovi tři, začal ho prý zneužívat. Muž (36) z Krumlova to odmítá

Starosta dodal, že by nemělo jít o byty pro horních deset tisíc. „Chceme, aby byty byly dostupné i pro naše občany,“ upozornil s tím, že zatím jde o hudbu budoucnosti. „Závazně zatím není domluveného nic, nechávají se ještě například zpracovávat různé znalecké posudky.“

Starosta v té souvislosti zmínil i hotel Green (bývalý Golf), který je v majetku města. Momentálně v něm bydlí zhruba padesát uprchlíků z Ukrajiny, převážně matky s dětmi. „Dostáváme od státu příspěvky na jejich bydlení a také na další náklady, město provoz nestojí žádné peníze navíc. Všechno je městu refundováno,“ podotkl, aby vyvrátil zvěsti o tom, že město provoz platí ze svého a přichází tím o peníze z rozpočtu.

Nárůst cen energií není tak velký, jak město čekalo

Už koncem roku rozhodovalo Větřní o cenách energií na rok 2023. Cena vody se pohybuje kolem 81 Kč bez DPH za kubík. Je dvojsložková, platí se vodné a stočné. „Nárůst tepla není tak markantní, jak se lidé báli. Navýšení je zhruba 20%. Jeden GJ stojí 800 až 900 korun,“ vypočetl starosta s tím, že do velkých větřínských kotelen E.ON nainstaloval kogenerační jednotky. „I ty zmírnily zdražení, vrací energii do oběhu. Energie šetříme i díky tomu, že jsme po téměř celém městě vyměnili veřejné osvětlení. Pár starých světel zůstalo kolem internátu, ale tam musíme natáhnout nové vedení a budeme tam stavět i chodník.“ Úspornými světly svítí také na úřadě, ve školní tělocvičně, v bazénu nebo ve službách města. Škola a školka dostanou nová svítidla o letních prázdninách.

Účetní z jihu Čech připravila firmy o 200 milionů. Užívala si šperky i harleye

Místostarosta jedná také o umístění fotovoltaických panelů na střechu bazén. „To bude velmi výrazná úspora energií, bazén si bere kolem 70 MW, fotovoltaika by měla dávat nějakých 52 MW,“ přiblížil Jaroslav Vojtíšek. „Jelikož má bazén plochou střechu, panely by byly umístěny na stojanech. Chtěli bychom postupně využít i další střechy na budovách ve městě, abychom byli co nejvíce energeticky soběstační.“

Pokud jde o plánovaný obchod a samoobslužnou čerpací stanici, které mají vyrůst kousek nad křižovatkou ulic Frymburská a U Rybníka, ty budou potřebovat vysoké napětí. „Elektřinu chceme položit do země a vysoké napětí dotáhnout před Slavii,“ nastínil místostarosta. „Plánujeme to v souvislosti s největší letošní investiční akcí, a tou je dokončení pokládky nových inženýrských sítí v ulici Za kostelem.“