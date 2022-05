Jako nejnebezpečnější úseky v regionu dle statistik vychází křižovatka nad Rájovem u Harazima, křižovatka u lomu v Kaplici a vozovka v osadě Blatná, kde jsou dvě prudké zatáčky v kopcovitém terénu. Šoféři z Českokrumlovska i odjinud ale dobře vědí, že nebezpečných silničních úseků je podstatně více. Především je to celá silnice E55, dlouhé roky přezdívaná „silnice smrti“, kde všichni jako na smilování čekají na dostavbu dálnice. Kritickým místem je například křižovatka u Holkova, křižovatky u Kaplice, úsek s prudkým klesáním a stoupáním v Nažidlech, ale i křižovatka k Dolnímu Dvořišti, která je kousek za nebezpečným horizontem.

Loučovičtí hasiči oslavili 125 let. Vozili děti auty, přichystali pro ně soutěže

"Dálnice D4 tu měla být už deset let," říká jihočeský expert organizace BESIP Václav Kovář. Doporučil by prodloužení dálnice vyměnit za plánované rozšíření trasy mezi Českými Budějovicemi a Pískem na uspořádání 2 + 1, jak je chystáno v příštích letech Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. I rozšíření na 2 + 1 bude ale podle Václava Kováře přínosem.

„Jsou to silnice první třídy, kde v jižních Čechách schází vhodná místa pro předjíždění," vysvětluje Václav Kovář, co z hlediska bezpečnosti neodpovídá na hlavních jihočeských komunikacích nárokům stále se zvyšujícího provozu. K předjíždění na poslední chvíli doplňuje expert BESIPu zajímavý postřeh. Před čtyřmi roky se uskutečnil průzkum na téma agresivity řidičů. Jihočeši vyšli nejhůře z celé republiky. Václav Kovář míní, že to mohlo být způsobeno právě nedostatkem míst k předjíždění. Když se vozidlo, které chce předjet, konečně dostane k místu, kde končí plná čára, má krátký úsek na předjetí. A před zatáčkou nebo další plnou čárou pak zase musí prudce brzdit. Do pruhu se řadí na poslední chvíli, brzdí a řidičům předjížděných vozidel se to může zdát jako vybržďování.

Někdo se vloupal do kavárny v Krumlově u Vltavy. Nadělal pořádnou škodu

Silnice, kde předjet dost dobře nejde a pokud ano, je to riskantní, jsou na Českokrumlovsku například ve směru Český Krumlov – Rožmberk - Vyšší Brod, nebo Český Krumlov – Křemže.

"Málo se počítá s takzvanou psychikou řidiče," doplňuje Václav kovář s tím, že jízda v koloně klade velké nároky na psychiku a ovlivňuje soustředění nebo odhad situace. A to se může hlavně u některých méně zkušených řidičů negativně promítnout do bezpečnosti jízdy. Navíc třeba u nich může dojít i k tomu, že ještě neumí dostatečně odhadnout své řidičské schopnosti, vlastnosti vozidla například ohledně síly motoru a vliv povětrnostní situace v danou chvíli. Zvyšuje se pak riziko případných nehod.

Dopravní expert připomíná, že i zbytečně pomalá jízda některých řidičů v úsecích, které jsou jinak přehledné a tedy za dobré viditelnosti a sucha není důvod nevyužít dovolenou rychlost, může způsobovat nechtěné problémy. Právě tím, že se ostatní řidiči snaží předjet někdy bez dostatečného ohledu na bezpečnost.