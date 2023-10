/FOTOGALERIE/ Chátrající domy nebo továrny v centru? Děravé silnice, zanedbané nebo špinavé zastávky, cyklostezky končící v poli? Nebo lokality, které přitahují bezdomovce a narkomany, a jiná nebezpečná místa? Podělte se o své tipy na tři ostudy okresu Český Krumlov.

V minulosti byl na tyto domky u řeky při hlavním tahu Českým Krumlovem jistě půvabný pohled. Snímek je z roku 2021. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Top 3 ostudná místa okresu zveřejníme v Deníku Extra v sobotu 11. listopadu a přinesme k nim také informace, co se s nimi bude dál dělat. Vy své tipy, včetně fotografií, můžete posílat do 22. října, a to prostřednictvím webové adresy redakce.ceskokrumlovsky@denik.cz, přes našeho Čtenáře reportéra (ZDE) anebo prostřednictvím Messengeru na našem facebookovém profilu (ZDE).

Podívejte se na záběr z původní ulice Pod Kamenem (něm. Steinwand) ve filmu Komedianti z roku 1953:

Zdroj: Národní filmový archiv