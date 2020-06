Trhy a řemesla najdete v sobotu na klášterním dvoře v Českém Krumlově. Klášterní dvůr opět ožije. Trhy a jarmark doplní vedle tradičních i netradičních klášterních dobrot i různé kalorické záludnosti a řemeslné výrobky nejenom z řemeslných dílen. Do 11 hodin tam najdete i trh s regionálními potravinami. Platidloje klášterní mince. Jedna mince = 10 Kč.

Dětský den pořádá v sobotu město Rožmberk nad Vltavou. Začne ve 14 hodin na fotbalovém hřišti. Děti se mohou těšit na kolotoč, houpačky a sportovní klání. K dispozici bude limonáda a zmrzlina.

Kolem kolem Kaplice. 17. ročník oblíbených výletů okolí Kaplice je tu. Účastníci se sejdou před IC Kaplice. K výběru jsou tři trasy různých náročností. Cílem pro letošní rok je opět zřícenina hradu Pořešín, kde je pro připraveno občerstvení a v hradním muzeu se uskuteční soutěž jak pro děti tak i dospělé.

Výběr ze 3 cyklotras (5 km, 22 km, 47 km):

KRÁTKÁ TRASA 5 km: Kaplice - Žďár – Pořešín

STŘEDNÍ TRASA 22 km: Kaplice - Omlenička - Vracov - Zahrádka - Poluška - Střítež - Kaplice, nádraží – Pořešín

DLOUHÁ TRASA 47 km: Kaplice - Dluhoště - Klení - Chvalkov - Ločenice - Výheň – Pořešín

Startujeme v 10.30 hodin.

V ceně startovného 100,- Kč je vstup na hrad Pořešín, jeden nápoj a špekáček či klobása, pamětní magnetka Kolem kolem Kaplicka.

Den na hradě Pořešín. Od 10 hodin. Na hradě hrají harmonikáři Hrajeto a můžete se zapojit do soutěže pro celou rodinu. Vstupné běžné.

Čloblan Křemže. Opět je tu Čloblan. O co jde? Smíšená družstva absolvují štafetový závod na čtyřech úsecích. V prvním úseku pojede cyklista z Křemže (510 m n.m.) na Kleť (1084 m n.m.) vzdálenost cca 16 km, v druhém úseku běžec sbíhá přibližně 8 km k Vltavě (cca 455 m n.m.) do Zlaté Koruny pod jez. Běžec předává štafetový kolík posádce dvoumístné turistické kánoe, která jej po Vltavě odváží do prostoru kempu u Dívčího Kamene (10 km). Zde předá štafetový kolík dalšímu běžci, který jej v závěrečném orientačním běhu přibližně osmikilometrovém odnáší zpět do cíle… Čloblan začíní od 11 hodin ve Sportovním areálu Němcalka, Křemže.

Organizátor: Tělocvičná jednota SOKOL Křemže

Den otců u Seidelů 2020 se koná 12. až 14.6. Den otců u Seidelů je věnován sportům gentlemanů – činky, tenisové rakety, golfové hole či hry s koženým míčem rozhýbají celé rodiny. Sportující maminky vítány! V návaznosti na platná opatření bude toto fotografování probíhat patrně ještě bez zapůjčených muzejních kostýmů. Můžete se však vybavit vlastním úborem (snížená cena za fotografování o 20 %) a ateliér poskytne retro sportovní náčiní a doplňky.

Fotografování bez prohlídky: 240,- Kč, Každý další snímek: 160,- Kč, Fotografování s prohlídkou: za běžné vstupné + 160,- Kč. Fotografie v ozdobném rámečku obdržíte do tří týdnů elektronickou formou. Je možné si doobjednat tisky a rámování. Rezervace nutná prostřednictvím níže uvedeného formuláře nebo na telefonu 736 503 871, e-mail: info@seidel.cz, změna programu vyhrazena. Fotografování je určeno pro skupinky do max. 5 osob.