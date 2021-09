Den dětí v Českém Krumlově. I Když je to neobvyklé, tak 19.9. 2021 od 10 do 16 hod. bude v Městském parku a na hřišti u DDM Den dětí. V Městském parku na menší děti čeká 15 pohádkových stanovišť, na kterých budou plnit úkoly, za které dostanou drobné odměny. Mohou se těšit například na Šípkovou Růženku, prince Bajaju, Vodníka nebo třeba Pejska a kočičku. U statečného kováře si mohou ukovat podkovu pro štěstí a s Nálodním divadlem se nejen projedou na vorech, ale také uslyší krásnou pohádku. Větší děti jistě potěší například bumberfotbal, lanové atrakce nebo rozhlasová dílnička v Městském parku. A u DDM si mohou vyzkoušet lukostřelbu, chůzi na chůdách, traverz na duších na řece nebo třeba karaoke. U DDM si budou děti moci prohlédnout hasičskou techniku a v 11 hodin přijede Policie ČR s ukázkou výcviku policejních psů.

Také v neděli se můžete vydat za kulturou a vzít děti do Krumlova na velký dětský den.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.