Nutno podotknout, že most za své narůstající černé konto nemůže. Naopak, předci toto obdivuhodné stavební dílo vybudovali pro radost všech generací.

Avšak ti – a tedy i já, komu nedělají výšky dobře, na něho vstupují se sevřeným žaludkem i krkem, neboť hloubka, která se pod ním rozevírá, je úctyhodná a děsivá. Navíc na začátku mostu je kamenné zábradlí sice dost vysoké, ale postupně se snižuje, a to docela dost. Zejména asijští turisté rádi usedají na ochoz a rozesmátě pózují vysoko nad Českým Krumlovem, ale člověku se závratí je z toho pohledu na ně až zle.

Těžko si představit, že se zoufalí lidé odváží ukončit svůj život skokem dolů. Zabránila by jim v jejich úmyslu nějaká technická bezpečnostní opatření? Asi těžko. A málo platné, Plášťový most opatřený sítěmi nebo něčím jiným, utrpí na své kráse a pompéznosti. Co myslíte vy? Měli by památkáři s mostem něco udělat? Pomohla by opatření snížit smutnou bilanci? Dejte vědět na

